connection lost
Das ist normal, es ist nur für Millisekunden. Da wechselt das Terminal zum besseren Server (ping, packet loss,..)
Carl Schreiber:Normal? Das bezweifle ich sehr stark. Alle journals in allen Accounts sehen ganztägig so aus.
Das ist normal, es ist nur für Millisekunden. Da wechselt das Terminal zum besseren Server (ping, packet loss,..)
Das ist normal, es ist nur für Millisekunden. Da wechselt das Terminal zum besseren Server (ping, packet loss,..)
Dateien:
Welche Terminalversion hast Du? 2958 wäre die aktuellste.
Schau mal, ob es damit auch passiert.
Carl Schreiber:Ich hab MT5 2940
Schau mal, ob es damit auch passiert.
Welche Terminalversion hast Du? 2958 wäre die aktuellste.
Schau mal, ob es damit auch passiert.
Revilo2200:Aktualisiere mal auf 2958..
Ich hab MT5 2940
Ich hab MT5 2940
Hab gerade gesehen, dass 2940 die aktuellste MT5 Version ist.
2958 ist sehr wahrscheinlich vom MT4
Revilo2200:
Hab gerade gesehen, dass 2940 die aktuellste MT5 Version ist.
2958 ist sehr wahrscheinlich vom MT4
Nein ich arbeite mit MT5.
Ist ganz einfach :) Hilfe => Prüfen auf Desktop-Updates => aktuelle Beta-Version
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hallo,
ich habe ständig Probleme, dass meine Konten ihre Verbindung zum Broker-Server verlieren. NATÜRLICH weisen VPS Provider und mein Broker jede "Schuld" von sich. Broker ist ICMarkets und VPS ist Contabo (Amerika).
Kennt jemand ähnliche Probleme, unabhängig von Broker oder VPS oder kann mir ein krisensicheres Gespann nennen?
Danke.