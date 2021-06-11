connection lost

Hallo,

ich habe ständig Probleme, dass meine Konten ihre Verbindung zum Broker-Server verlieren. NATÜRLICH weisen VPS Provider und mein Broker jede "Schuld" von sich. Broker ist ICMarkets und VPS ist Contabo (Amerika).


Kennt jemand ähnliche Probleme, unabhängig von Broker oder VPS oder kann mir ein krisensicheres Gespann nennen? 


Danke.

Das ist normal, es ist nur für Millisekunden. Da wechselt das Terminal zum besseren Server (ping, packet loss,..)
 
Normal? Das bezweifle ich sehr stark. Alle journals in allen Accounts sehen ganztägig so aus. 
 

Welche Terminalversion hast Du? 2958 wäre die aktuellste.

Schau mal, ob es damit auch passiert.

 
Ich hab MT5 2940 
 
Aktualisiere mal auf 2958..
 
Carl, ich muss eingestehen, dass ich nicht weiß, wie ich das manuell anstoße. Könntest du mir diesbezüglich bitte helfen?  Danke
 

Hab gerade gesehen, dass 2940 die aktuellste MT5 Version ist. 

2958 ist sehr wahrscheinlich vom MT4

 
Nein ich arbeite mit MT5.

Ist ganz einfach :) Hilfe => Prüfen auf Desktop-Updates => aktuelle Beta-Version


