MT5 Reiter Handel "verstellt"

Neuer Kommentar
 

Hallo zusammen,

bin neu hier und habe beim Ausprobieren in der  Marktübersicht den Reiter Handel verstellt. Die Währungspaare werden nur noch als Button mit Sell,Buy, High, Low, Spread angezeigt. Ähnlich wie sonst oben im Kursfenster. Wie kann ich das wieder zurückstellen?

Vielen lieben Dank und Gruß

Camilla

 
du meinst so?



unten kannst du zwischen handel, details , symbole, ticks wechseln. klicke auf symbole
 

Guten Morgen,

Danke für die Antwort.  Ja, die Anzeige sieht so aus. Wenn ich auf Symbole gehe sehe ich die einzeilige Spalte  nur mit Bid und Ask. Aber ist dies unter Handel denn die Standardeinstellung? Ich dachte anfangs (vor meinem Herumprobieren) , wäre die Anzeige auch nur mit der normalen einzeiligen Bid und Ask Spalte gewesen.

??

Lieben Gruß camilla

Neuer Kommentar