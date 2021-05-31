MT5 Reiter Handel "verstellt"
Guten Morgen,
Danke für die Antwort. Ja, die Anzeige sieht so aus. Wenn ich auf Symbole gehe sehe ich die einzeilige Spalte nur mit Bid und Ask. Aber ist dies unter Handel denn die Standardeinstellung? Ich dachte anfangs (vor meinem Herumprobieren) , wäre die Anzeige auch nur mit der normalen einzeiligen Bid und Ask Spalte gewesen.
??
Lieben Gruß camilla
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe beim Ausprobieren in der Marktübersicht den Reiter Handel verstellt. Die Währungspaare werden nur noch als Button mit Sell,Buy, High, Low, Spread angezeigt. Ähnlich wie sonst oben im Kursfenster. Wie kann ich das wieder zurückstellen?
Vielen lieben Dank und Gruß
Camilla