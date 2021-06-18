Pip, Tick EA Einstiegspunkt finden - Seite 3

Carl Schreiber:

Richtige Erkenntnis, aber nicht genug.

Du musst auch dem Markt kennen, denn der agiert nicht wie man (Du) sich das vorstellt: "Der Markt hat immer recht" und die Instrumente, also zB. was können die Indikatoren und was nicht.

Hier ist ein Beispiel, was so plötzlich passieren kann:

EURUSD m1 - ich vermute in den USA wurde gerade gesagt, dass nächstes Jahr(!) vielleicht (!)! die FED die Zinsen erhöhen könnte. Keine Kurse zwischen 1.19190 und 1.19080, dann erstmal seitwärts ...

Also eine Kaufposition mit Stopp bei 1.19140 wäre bei ~1.19075 geschlossen worden.


