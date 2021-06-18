Pip, Tick EA Einstiegspunkt finden - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Richtige Erkenntnis, aber nicht genug.
Du musst auch dem Markt kennen, denn der agiert nicht wie man (Du) sich das vorstellt: "Der Markt hat immer recht" und die Instrumente, also zB. was können die Indikatoren und was nicht.
EURUSD m1 - ich vermute in den USA wurde gerade gesagt, dass nächstes Jahr(!) vielleicht (!)! die FED die Zinsen erhöhen könnte. Keine Kurse zwischen 1.19190 und 1.19080, dann erstmal seitwärts ...
Also eine Kaufposition mit Stopp bei 1.19140 wäre bei ~1.19075 geschlossen worden.