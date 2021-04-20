Probleme mit MQL5 / EA

Hallo zusammen, und zwar hab ich vor einiger Zeit einen EA gekauft.


Hier zu meinen Problem.:

Bei der neu Installation meines PC´s musste ich die Daten von mql wieder laden, dabei habe ich festgestellt das mein gekaufter Roboter nicht mehr verfügbar ist.


Bitte um Unterstützung

mit freundlichen Grüßen 

Sven 

 

Ich weiß nicht, wie Deine Situation ist, aber nach den Regeln gilt: https://www.mql5.com/de/market/rules#part_IV: (ab Punkt 11:)

  • Für jeden Käufer wird automatisch eine sichere Version des Produkts generiert, die es erlaubt das Produkt nur auf dem Gerät (Computer Hardware und Betriebssystem) zu nutzen, von dem die Kaufanfrage gesendet wurde. Gekaufte Produkte sind an spezifische Geräte und Betriebssystemkopien gebunden. Dementsprechend kann ein Produkt nicht genutzt werden, wenn die Hardware getauscht wurde oder das Betriebssystem neuinstalliert wird - auch nicht, wenn es sich um Hardware des gleichen Typs und die gleiche Betriebssystemversion handelt.
  • Der Kauf eines Produkts wird im Nutzerkonto des Käufers registriert.
  • Die Generierung einer sicheren Version eines Produkts für die Geräte des Käufers nennt sich Aktivierung.
  • Die Anzahl an kostenlosen Produkt-Aktivierungen die dem Käufer auf anderen Geräten zur Verfügung steht wird vom Verkäufer festgelegt. Die minimale Anzahl von Aktivierungen beträgt 4.
  • Der Käufer erhält die Anzahl an Aktivierungen, die zum Zeitpunkt des Kaufs oder der Miete des Produktes festgelegt waren. Zum Beispiel: Wenn ein Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs 20 Aktivierungen zuließ, kann der Käufer das Produkt auf 20 verschiedenen Hardware- und Betriebssystemkonfigurationen installieren, auch wenn der Verkäufer die Anzahl an Aktivierungen zu einem späteren Zeitpunkt senkt.

