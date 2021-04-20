Probleme mit MQL5 / EA
Ich weiß nicht, wie Deine Situation ist, aber nach den Regeln gilt: https://www.mql5.com/de/market/rules#part_IV: (ab Punkt 11:)
Das Terminal ist aber eingeloggt bei MQ:
Nutzungsbedingungen des Market Services
- www.mql5.com
Allgemeine Bestimmungen und Nutzungsbedingungen zur Nutzung des Market Services
Hallo zusammen, und zwar hab ich vor einiger Zeit einen EA gekauft.
Hier zu meinen Problem.:
Bei der neu Installation meines PC´s musste ich die Daten von mql wieder laden, dabei habe ich festgestellt das mein gekaufter Roboter nicht mehr verfügbar ist.
Bitte um Unterstützung
mit freundlichen Grüßen
Sven