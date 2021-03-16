Wo finde ich Aktien im Metadrader 4 ?

Hallo Leute!

Ich bin noch Anfänger, ich trade momentan Forex Demokonto. Jetzt wollte ich mir mal Aktien, Rohstoffe und Kryptos anschauen. Ich bin beim Broker GKFX, ich kann machen was ich will. Ich finde das nirgendwo. Wenn ich auf Dateien gehe, neuer Chart dann finde ich nur Währungen und einmal Gold. Als ich vor ein paar Wochen angefangen habe war da noch mehr. Aber auch nicht alles. Was kann ich tun um das zu finden? Vielen Dank für eure Hilfe. LG Andreas

 
Die handelbaren Instrumente werden vom Broker mitunter kontospezifisch angeboten - aber Aktien gehe in MT4 wohl eher nicht, müsste doch der Broker auf Einzelaktien CFDs 'machen'.

Empfehlungen für Broker dürfen hier nicht diskutiert werden, aber es gibt ja Tante Google.

Hier eine Vergleich MT4/5:


 

In mt4 kannst du sowieso nur cfd hadeln, echte aktien roker mit mt5 kenne ich keinen

du kannst aber mal in den symbolen schauen obs cfd auf aktien gibt

 

Hallo andreasbernstein,

vielleicht hilft folgendes :

- Marktübersicht - im Fenster Marktübersicht den Maus " Courser " hinstellen - rechte Maustaste - alle Sympole anzeigen -

Dann sieht Du alle Sachen welche Dein Broker anbietet.

Ansonsten muss ich Carl Schreiber und " amando " Recht geben.

 
Vielen Dank für die Antworten LG Andreas
