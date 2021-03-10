Basisintrument Anzeigen

Hallo an alle, versuche hier gerade meine ersten Erfahrungen im MT5 zu sammeln. :)


Bin auf MT5 eingeloggt, dann


Marktübersicht - Symbol - Einfügen. Dort gebe ich den Namen einer beliebigen Aktie ein, das Programm öffnet den Chart nicht. Muss man an den Einstellung was ändern ?


Gruß

 
Rechter mausklick auf das symbol, new chart

 
Auch mal hier stöbern....https://www.metatrader5.com/de/terminal/help

MetaTrader 5 Hilfe
MetaTrader 5 Hilfe
  • www.metatrader5.com
Die Handelsplattform ist die Arbeitsumgebung des Traders und stellt alle nötigen Features für den erfolgreichen Online-Handel bereit. Sie...
 
Wenn ich im Reiter Ansicht - neuer Chart anwähle, stehen mir nur Forex - Werte zur Verfügung.

Ausserdem steht rechts in der Menüleiste Hedge, vllt. muss ich irgendwo eine andere Option wählen ?

Unter Optionen habe ich nur Ein - Klick - Handel zur Verfügung.




Soweit bin ich über das Hilfe - Menü bzw. Terminal gekommen.

Ich finde halt die Aktiencharts nicht.

 
Du kannst nur Charts der Symbole öffnen, die Dir der Broker anbietet.

In der Marktübersicht alle anzeigen lassen und dann das (rechter Mausklick) auswählen, das Du sehen willst.

 

Hab den Fehler gefunden.


Der Support hat geschrieben, dass man für Aktienhandel das MT5 Investment - Demokonto eröffnen muss. :)

Das normale MT 5 ist wohl nur für Forex und Leverage.


Gruss

 
Nein, es hängt ganz vom Broker ab, was der anbietet:


 
Also bei der Eröffnung des Demokontos hat man verschiedene Optionen zur Auswahl (wahrscheinlich auch in MT4).

Bei Eröffnung des MT5 - Kontos hab ich wohl versehentlich FX und CFD - Handel gewählt, bin dann aber vom Support darauf hingewiesen worden, dass  Aktien im MT5 - Investmentkont bzw Investment - Demokonto zur Verfügung stehen.

Als Anfänger soll man ja erstmal nur Basiswerte handeln. :)


Die Tabelle oben verstehe ich in etwa, aber die Grafik dadrunter kann ich kaum deuten. Worum handelt es sich dabei ?


Gruß


Ach und Danke für deine Zusatzinfo

 
Um wie viel schneller der MT5 als der MT4 die gleichen Durchschnitte berechnet. Es steht ein Link zu dem Artikel mit diesem und anderen Vergleichen.

Vielleicht kannst Du ja (auch) ein Demo-Investment-Konto aufmachen?

