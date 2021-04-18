Stopp unter Kerze
Im Terminal kann man bei offenen Positionen in deren Kontext Menü (Rechtsklick der Maus) ein Trailingstop definieren:
Ich weiß, aber es ist zumindest eine Möglichkeit.
Nein, ist es nicht, da...
1. der Trailer erst startet, wenn man die nötigen Pips vorne liegt (zumindest beim MT4, denke aber das wird sich nicht geändert haben) und
2. das ja nicht zielführend ist. Es hat ja sicher seinen Grund, dass er einen Stopp unter der Vorkerze haben will und nicht irgendwas festes.
So ein individueller Trailing Stopp ist ja schnell programmiert.
Dein Vorschlag wäre ungefähr so als wenn jemand fragt wann der nächste Bus fährt und Du im einen Flugplan in die Hand drückst :D.
Besseren vorschlag mit bordmitteln?
So ein individueller Trailing Stopp ist ja schnell programmiert.
würde ja es gerne selber programmieren aber habe null Erfahrung damit:(
Dann kann man hier immer noch suchen oben rechts die Lupe) - es gibt fast nichts, was nicht schon für MQ4/5 programmiert wurde (es ist meist besser auf Englisch zu stellen und nach engl. Begriffen zu suchen):
https://www.mql5.com/en/search#!keyword=trailing%20stop&module=mql5_module_codebase
// Create an Array MqlRates PriceInformation[]; // Sort it from current candle to oldes candle ArraySetAsSeries(PriceInformation,true); // Copy price data into the array int Data=CopyRates(Symbol(),Period(),0,Bars(Symbol(),Period()),PriceInformation); // get the current Close price double closePrice= PriceInformation[0].close; // Chart output Comment ("Close price for candle 0: ",closePrice); //0= Aktuelle Kerze //1= Letzte abgeschlossene Kerze usw..... etwas umbauen und fertig :)
Allerdings bin ich auch nur n Anfänger und forste mich ebenso wie du durch das Forum.
Im Prinzip muust nur prüfen ob der SL über oder unterhalb closepreis liegt. wenn er bei Kauf unterhalb closepreis liegt dann setze SL=closepreis. als grundgreüst kannst den Code aus den Forum suchen.
Ich empfehle dir das was du schreiben willst zu "studieren" so kommst auf einen grünen Zweig.
Hallo,
habe leider nichts dazu gefunden gibt es eine Möglichkeit bzw. Einstellung bei MT5 das sich der Stopp automatisch immer auf die nächste Kerze anpasst?