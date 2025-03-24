Diskussion zum Artikel "Gradient Boosting (CatBoost) für die Entwicklung von Handelssystemen. Ein naiver Zugang" - Seite 10
Hier können Sie den Code für das Modell sehen. Beachten Sie MA_Period, Look_Back, etc. Dann sehen Sie sich die Gewinnkurve des Python-Code-Testers an. Dann sehen Sie sich die MT5-Eingaben, Einstellungen und Ergebnisse des Strategietesters an.
Ich scheine die Ergebnisse des Python-Testers nicht reproduzieren zu können. Der MT5-Tester ist nicht reproduzieren die Ergebnisse für den gleichen Zeitraum in Python-Tester.
Ansonsten habe ich das Modell wie beschrieben portiert.
Ich habe cat_model.mqh und cat_trader.mql5 (kompiliert zu .ex5).
Aber die Ergebnisse sehen anders aus.
Hallo, möglicherweise gibt es einen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie das Modell geparst wurde, als der Artikel geschrieben wurde, und wie es jetzt geschieht. CatBoost könnte die Codelogik des endgültigen Modells in den neuen Versionen geändert haben, also müssen Sie es herausfinden.
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass dies ein Problem sein könnte.
Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen:
Ich habe den Code geändert, um die mqh entsprechend der Chart-Zeit der Daten zu speichern.
Ich änderte die mqh, um für jeden Zeitrahmen unterschiedlich zu sein, so dass es möglich ist, alle Zeitrahmen trainiert und bereit für die Verwendung im EA zu haben.
Ich habe den EA so geändert, dass er alle trainierten Dateien für die Analyse und die Erzeugung von Signalen verwendet.
Alle Dateien sind angehängt, damit Sie sie sich ansehen können, falls möglich.
Wenn Sie den Code verbessern könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Die Strategie und auch das Modelltraining sind extrem verbesserungswürdig, wenn möglich, wäre ich für Hilfe dankbar.
