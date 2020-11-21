Stopped because of Stop Out
Kontrolliere mal die Kontohistorie: Positions, Deals, Orders, und Orders und Deals.
Da solltest Du dann sehen, was wann und warum geschlossen wurde.
Kontrolliere mal die Kontohistorie: Positions, Deals, Orders, und Orders und Deals.
Da solltest Du dann sehen, was wann und warum geschlossen wurde.
Bin im Strategietester unterwegs... hier mal der Auszug, worauf hin er abbricht...
Wie man sieht, werden zuerst negative Positionen geschlossen (s/l). Meine Equity / Balance / ... sind nie negativ.
Nachdem die negativen Positionen geschlossen sind, werden die positiven geschlossen...
Was genau bedeutet der Fehler Stopped because of Stop Out ?
Zu wenig Geld auf dem Konto.
Ja, es ist nur das Schließen der offenen Positionen zum Ende des Tests durch den Strategietester. Allerdings nicht weil die Testperiode fertig ist sondern weil er wegen " Stopped because of Stop Out" aufhört/abbricht und daraufhin dann alles was noch offen ist schließt.
@Christian: Zu wenig Geld auf dem Konto ist hier nicht der Grund... wie zu sehen auf dem Screenshot ist genug Geld (und auch Margin) vorhanden zu dem Zeitpunkt, wo das Problem auftritt.
Zuerst schließt er die "negativen" Positionen die in den SL rein laufen, dann bricht er ab und folglich schließt er die bis dahin "positiven Positionen --> wobei das ja das übliche Schließen aller verbleibenden Positionen zum Ende eines Test's ist
- www.mql5.com
Ja, es ist nur das Schließen der offenen Positionen zum Ende des Tests durch den Strategietester. Allerdings nicht weil die Testperiode fertig ist sondern weil er wegen " Stopped because of Stop Out" aufhört/abbricht und daraufhin dann alles was noch offen ist schließt.
@Christian: Zu wenig Geld auf dem Konto ist hier nicht der Grund... wie zu sehen auf dem Screenshot ist genug Geld (und auch Margin) vorhanden zu dem Zeitpunkt, wo das Problem auftritt.
Zuerst schließt er die "negativen" Positionen die in den SL rein laufen, dann bricht er ab und folglich schließt er die bis dahin "positiven Positionen --> wobei das ja das übliche Schließen aller verbleibenden Positionen zum Ende eines Test's ist
Du suchst die margin ja nechdem positionen geschlossen wurden. Was ist davor? Wie sieht da die margin aus?
Du suchst die margin ja nechdem positionen geschlossen wurden. Was ist davor? Wie sieht da die margin aus?
ist ebenfalls positiv (sieht man ja im Screenshot). Oder was meinst du genau?
Nutze den Debugger für den Zeitpunkt.
Möglich das ein einzelner Tick so daneben ist das "Stop Out" ausgelöst werden.
Oder die Einstellungen hier wirken:
Wie / Wo / Was ist der Debugger? Sry bin noch nciht so lang dabei...Das in deinem Screenshot, wo finde ich das? (nutze den MT4)
Also MarginCallLEvel bzw. StopOutLevel sind bei mir 0
Wie / Wo / Was ist der Debugger? Sry bin noch nciht so lang dabei...Das in deinem Screenshot, wo finde ich das? (nutze den MT4)
Mein Bild ist vom MT5, kannst du also vergessen.
MT4 stand halt nicht im Text.
Glaube der hat keinen.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo,
kann mir jemand helfen?
Was genau bedeutet der Fehler Stopped because of Stop Out ?
Dachte zuerst, wenn ich zB mehrere Positionen aufhabe (Hedging) und er irgendwo in den TP läuft, dass er dann noch "so viele negative" Positionen offen hat (die natürlich auch geschlossen werden, aber erst Milisekunden später) und in deben dieser Zwischen-Sequenz das ganze Programm dann abbricht weil das Verhältnis (Margin) zu negativ wurde...
Hab es ausprobiert und umprogrammiert, auch wenn zuerst die negativen Positionen geschlossen werden und im Anschluss die verbleibenden positiven, kommt diese Meldung.
Hoffe mir kann jemand helfen und es mir erklären und ggf. helfen wie ich das umgehen kann... danke