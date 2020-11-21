Stopped because of Stop Out - Seite 3

Markus Wilhelm:



oder



Frage: gibt es eine Möglichkeit, die offenen Orders in der Reihenfolge von ihrem aktuellen Ergebnis abzufragen? Quasi von "Order mit negativstem Ergebnis zu erst, usw.?

 

Bei 1000 USD Balance 1 Lot zu handeln scheint mir das Problem zu sein......Sprich zu wenig Geld

 
Christian:

Grundsätzlich hast du Recht... Aber wie zu sehen, wird die Order unmittelbar nach der Eröffnung gelöscht und eine neue mit angepasster LotSize wird eröffnet.

Habe eine Berechnung zur LotSteigerung drin und wenn die ermittelte LotSize zu groß wird (zB nach der Eröffnung Margin<0 usw.) dann soll er sie stornieren und eine neue Order mit, an die Margin etc. angepasster LotSize platzieren

 
Markus Wilhelm:


Ist doch Wurscht, ob diese eine Order gelöscht wurde, wenn gleichzeitig zig andere im Markt sind mit  teilweise 0.5 Lot.


Die Menge machts.

 
Christian:

Die Menge machts.

Nein, da ich mit Hedging arbeite wird die LotSize für die nächste Order immer anhand der restlichen Equity/Margin berechnet
 
Markus Wilhelm:
Das ist ja das fatale. Beide im Markt ( Buy und Sell(was eigentlich kein Sinn macht und nur dem Broker dient))   =  Margin im plus

Fällt einer der Partner weg = Stop out oder Margin Call


Wie du es auch zu drehen versuchst. Es wird daran liegen.

 
Dann lass das weg
