Broker anlegen
Hallo,
wie kann man einen Broker anlegen?
Mit ausreichend Geld, den nötigen Befähigungen und einer Anmeldung bei der Regulierungsbehörde, BaFin.
Aber ich denke, das meinst Du nicht.
Versuch einmal im Terminal im Navigator einen rechten Maus-Klick auf Konten => Konto eröffnen. Dann kannst Du es in der Zeile oben mit dem Namen eines Brokers versuchen. MetaQuotes Demokonten sind auch verfügbar.
Oder Du holst Dir eine Konto von dem Broker selbst - meist kriegt man eine E-Mail mit Passwort und Investorpasswort (das ist ein Zugang nur zum Schauen!). Bei einem Echt-Geldkonto würde ich beides schnell ändern.
Dann kann man über das o.a. Menü so den Kontologin machen, oder aber über das Menü: Extras => Optionen => Server.
Viel Erfolg!!
Google => Forex Broker, dann einen wählen und über dessen Webseite ein Konto eröffnen und damit das Login vollziehen.
Oder im Navigator des Terminals Einfg drücken, es öffnet sich folgendes Fenster:
Jetzt kann man in die Suchzeile seine Brokerwahl eingeben und über den folgenden Dialog zu Konto, Passwort und Investorpasswort (=nur zuschauen, kein Handel).
Aber Vorsicht! Vor der Kontoeröffnung mit echtem Gels sollte man sich intensiv über den Broker und seinen Bewertungen und Userkommentaren kundig machen!
es gibt im englischen Forum einige Posts mit Rat- und Vorschlägen zu choose broker.
Aber Broker-Diskussionen und -Empfehlungen sind hier strikt verboten: daher Google.
