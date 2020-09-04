Migration of selected eas to single accounts

Neuer Kommentar
 

Hello,
I hope for help with the following problem:
I have several accounts at one broker. Now I want to install on each account a different EA. However, when transferring via VPS, all EAS and experts are transferred to all accounts. Is it possible to install the selected EAS for each account? If so, how?
 Would be glad if somebody could help me.

Kind regards

Jürgen

 

Wir können hier Deutsch sprechen :)

Man muss nur den EA mehrfach installieren.

Sind das EAs vom Market (also gekauft?), dann muss es für jedes Terminal einen eigenen Ordner geben wie:


im Ordner: ...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\

Sind das eigene EAs (oder solche ohne Verwendungsbeschränkung) würde ich eine Installation im Modus \portable empfehlen:

https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/userguide/start_comm

Siehe: Portable Mode

 
Carl Schreiber:

Wir können hier Deutsch sprechen :)

Man muss nur den EA mehrfach installieren.

Sind das EAs vom Market (also gekauft?), dann muss es für jedes Terminal einen eigenen Ordner geben wie:


im Ordner: ...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\

Sind das eigene EAs (oder solche ohne Verwendungsbeschränkung) würde ich eine Installation im Modus \portable empfehlen:

https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/userguide/start_comm

Siehe: Portable Mode

Hallo Carl,

herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung.

Die EAs, die ich nutzen möchte, sind alle gekauft. Zu den Eas möchte ich tlw. noch Multiplier hinzufügen. Das Probelm ist allerdings nicht, dass die Eas nicht auf den Acconts laufen, sondern, dass alle von mir gekauften Eas aauf alle Konten migriert werden. Da die EAs unterschiedliche Strategien verfolgen und somit unterschiedlich riskant sind, möchte ich dieses Problem damit eigentlich bewusst umgehen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, müsste ich für mein Anliegen für jeden Account einen eigenen Ordner erstellen. Zudem soll das Installieren im Modus "portable" vollzogen werden. Werde versuchen beide Hinweise auszuführen. Herzlichen Dank! Darf ich dich bei Installationsschwierigkeiten nochmals kontaktieren?

Beste Grüße

u hast geschrieben, dass es für jeden Terminal einen eigenen Ordner geben muss.

 
Hinweis: Aktuell sind die Eas alle bei ir Im Ordner "MArket" gelistet und hinterlegt. Wie lge ich diese "Unterordner" an. In welchem Bereich?
 
j.jahrsdoerfer:

Hallo Carl,

...

Herzlichen Dank! Darf ich dich bei Installationsschwierigkeiten nochmals kontaktieren?

Beste Grüße

u hast geschrieben, dass es für jeden Terminal einen eigenen Ordner geben muss.

  1. Gerne :)
  2. Fragen hier im Forum
  3. Vielleicht ginge es auch ein Terminal mehrfach starten, aber das könnte zu Schwierigkeiten mit den Setups führen,
    daher würde ich zu mehreren Installationen führen. Im (nur im!) Portable-Mode könnte man die Terminal-Ordner nummerieren - was die Sache vereinfachen würde.
Neuer Kommentar