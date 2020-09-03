SL und TP Änderungen nicht möglich auf MT5 Android Build: 2569
Häng auch die Symbolspezifikationen an - ich vermute, dass die das (vom Broker so gesetzt) nicht zulassen. Wäre also kein Fehler des MT5 - aber frag mal Deinen Broker.
Carl Schreiber:
Erkennt man doch in den Screenshots?
Ja, stimmt, ist möglicherweise ein Problem Brokerseits, habe nachgefragt.
alles klar, hängt dran
Broker meint, bei denen läuft alles und ist nicht reproduzierbar; aber ich fühle mich von denen überbügelt und werde mal den Broker wechseln.. gibt dann Update.
So sieht das aus: http://linden-it-net.de/share/disabled.mp4
Hallo,
bei mind. 50% der Fälle kann ich die Stopps und TPs meiner Positionen nicht anpassen, wenn ich auf "Position ändern" gehe, das "ÄNDERN" ist dann grau/disabled.
Ich muss es mehrfach, an die 10x versuchen, bis es klappt.
Ich achte sehr wohl auf einen Abstand zum aktuellen Kurs, so dass dieser Human Error ausgeschlossen ist.
Noch schlimmer: Manchmal wird die Änderung angenommen, aber dann fehlt da bspw. mal 'ne Ziffer!
Ich handele bereits ca. zwei Jahren mit dem MT4 auf Android und das läuft dort alles perfekt.
Zur Reproduzierbarkeit: Man handele einfach ein paar Stunden mit der Version und versuche die Stopps und TPs anzupassen und es sollte jedem auffallen.
Ich habe ein S10 mit Android 10, Details im Screenshot.
Viele Grüße,
Christian