Der tester ist noch immer schrott

Jetzt nimmt er nichtmal mehr alle kerne



 
amando:

amando:

Carl Schreiber:

Ich hab die optimierung auf alle symbole gemacht im market watch, also sollten es 19 durchläufe sein

bei 64g ram auf dem vps normal kein Problem 

 
Mit allen Symbolen aus dem Market Watch wird keine Optimierung durchgeführt, sondern nur für jedes Symbol ein Durchlauf gemacht.

 
Carl Schreiber:

Außerdem hat MQ die Nutzung auf die physischen Kernel jetzt beschränkt, da es mehrfach (auch bei mir) zu einem PC-Crash kam, weil alle Hyperthreads die gesamten Kurse ins Ram geladen haben und dann ging plötzlich nichts mehr. Entweder ist der PC gleich gecrasht oder er begann wie wild zu swapen, wodurch auch nichts mehr am PC ging.

Nö, die Begrenzung betrifft nur die Cloud-Agenten.

Im MT5 kann man alle verfügbaren nutzen.

Macht aber kein Sinn. Hab das mal getestet.

CPU mit 4 Cores+HT:

Benutzt man 4 ....Speed = 1.0

Benutzt man 4+HT  ...Speed = ca 0.55


Also kein Vorteil ,eher Nachteil weil mehr Strom.

