Der tester ist noch immer schrott
Jetzt nimmt er nichtmal mehr alle kerne
Wie denn? Er soll nur vier Optimierungen machen, die jede auf einem Kernel läuft.
Der Tester verteilt immer nur ganze Durchläufe auf die Kernels, nicht Duchlauf-Teile - wie sollte das auch gehen?
Machst Du bei 19 Durchläufen eine genetische Optimierung?
Außerdem hat MQ die Nutzung auf die physischen Kernel jetzt beschränkt, da es mehrfach (auch bei mir) zu einem PC-Crash kam, weil alle Hyperthreads die gesamten Kurse ins Ram geladen haben und dann ging plötzlich nichts mehr. Entweder ist der PC gleich gecrasht oder er begann wie wild zu swapen, wodurch auch nichts mehr am PC ging.
Ich hab die optimierung auf alle symbole gemacht im market watch, also sollten es 19 durchläufe sein
bei 64g ram auf dem vps normal kein Problem
Nö, die Begrenzung betrifft nur die Cloud-Agenten.
Im MT5 kann man alle verfügbaren nutzen.
Macht aber kein Sinn. Hab das mal getestet.
CPU mit 4 Cores+HT:
Benutzt man 4 ....Speed = 1.0
Benutzt man 4+HT ...Speed = ca 0.55
Also kein Vorteil ,eher Nachteil weil mehr Strom.
Jetzt nimmt er nichtmal mehr alle kerne