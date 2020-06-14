backtester mittels MT5-Script wiederholt starten
Hallo,
läßt sich der Mt5-backtester mittels eines Scripts oder Dienstes mit jeweils neuen set- und ini-Parametern nacheinander starten und gibt es hierzu ggf eine Artikel?
Die Möglichkeit mittels eines Neustarts des teminal64.exe kenne ich.
Das geht, ist aber extrem langsam und ineffektiv, da das MT5 immer wieder komplett runter- und hochgefahren werden muss.
Nein, du musst immer das Terminal starten, um den Tester zu nutzen.
Einen direkten Weg gibt es (noch)nicht.
Jemand hat auch eine mql-API mit WinAPI erstellt, um den Tester zu verwalten, aber ich habe es nie überprüft. Suchen Sie danach in der Codebasis.
Das würde mich interessieren.
Metatester64.exe direkt starten und einen Test machen?
Bist du da sicher Alain.
Das müsste der hier sein.
https://www.mql5.com/de/articles/2731
Habe den mal eben überflogen.
Ja ein MQL API um den Tester zu nutzen.
Aber auch hier wird die terminal64.exe gestartet.
Das möchte klasta aber eben nicht.
- www.mql5.com
Das würde mich interessieren.
Metatester64.exe direkt starten und einen Test machen?
Bist du da sicher Alain.
Ich habe nicht die Angewohnheit, unzuverlässige Informationen zu liefern. (Um fair zu sein, mache ich allerdings Fehler wie jeder andere).
Das müsste der hier sein.
https://www.mql5.com/de/articles/2731
Habe den mal eben überflogen.
Ja ein MQL API um den Tester zu nutzen.
Aber auch hier wird die terminal64.exe gestartet.
Nicht genau, simulierte den Klick auf die Strategy Tester GUI.
Ich habe nicht die Angewohnheit, unzuverlässige Informationen zu liefern. (Um fair zu sein, mache ich allerdings Fehler wie jeder andere).
Ok, es wird die Maus simuliert.
Ja das wäre dann eine schnellere Methode den Tester zu nutzen
(Um fair zu sein, mache ich allerdings Fehler wie jeder andere).
😂😂😂 schöner Samstags Lacher
Das geht, ist aber extrem langsam und ineffektiv, da das MT5 immer wieder komplett runter- und hochgefahren werden muss.
Ich starte den Tester aus MatLab heraus innerhalb von 1-3 Sekunden. Finde das nicht zu langsam.
Bei dir?
Ok, the mouse is simulated.
Yes, that would be a faster way to use the tester
😂😂😂 nice Saturday laugh
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo,
läßt sich der Mt5-backtester mittels eines Scripts oder Dienstes mit jeweils neuen set- und ini-Parametern nacheinander starten und gibt es hierzu ggf eine Artikel?
Die Möglichkeit mittels eines Neustarts des teminal64.exe kenne ich.
Das geht, ist aber extrem langsam und ineffektiv, da das MT5 immer wieder komplett runter- und hochgefahren werden muss.