Signale anbieten aus dem DEMO Konto
Können Signale auch aus einem Demo Account angeboten werden oder nur live? Wie wird die Profitabilität nachgewiesen?
Dennis Kramer:
Ja Demo geht.
https://www.mql5.com/de/signals/new
Nachweis gibt es nicht.
https://www.mql5.com/de/signals/rules
Schau dir die Signale an und bewerte selber......testen testen testen...Erfahrungen sammeln.
Christian:Danke für deine Antwort
Für Signale von einem Demo-Konto (oder auch Cent-Account) kann kein Abo (Geld) verlangt werden. Die gehen nur wieder auf Demokonten.
Steht alles in den Regeln: https://www.mql5.com/de/signals/rules
Regeln zur Nutzung des Signal-Services
- www.mql5.com
Die "Signale"-Sektion auf MQL5.com bietet die Möglichkeit Handelsergebnisse zu überwachen und Trading-Signale, also das Kaufen und Verkaufen auf Handelskonten zu übermitteln. Der "Signale"-Service (folgend auch Signal-Service) ist nur für auf mql5.com registrierte Nutzer verfügbar, die den Nutzungsbedingungen des Signal-Services auf...
