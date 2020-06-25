Signale anbieten aus dem DEMO Konto

Können Signale auch aus einem Demo Account angeboten werden oder nur live? Wie wird die Profitabilität nachgewiesen? 
 
Dennis Kramer:
Ja Demo geht.

https://www.mql5.com/de/signals/new

Nachweis gibt es nicht.

https://www.mql5.com/de/signals/rules


Schau dir die Signale an und bewerte selber......testen testen testen...Erfahrungen sammeln.

Danke für deine Antwort
 
Für Signale von einem Demo-Konto (oder auch Cent-Account) kann kein Abo (Geld) verlangt werden. Die gehen nur wieder auf Demokonten.

Steht alles in den Regeln: https://www.mql5.com/de/signals/rules

Regeln zur Nutzung des Signal-Services
Die "Signale"-Sektion auf MQL5.com bietet die Möglichkeit Handelsergebnisse zu überwachen und Trading-Signale, also das Kaufen und Verkaufen auf Handelskonten zu übermitteln.
