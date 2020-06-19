Objektebene Zeichenebene von grafischen Objekten - Seite 2
Alain ,so wie Travez verstanden habe meint er das hier:
Ich habe nie Objekte gezeichnet, kann daher nicht helfen.
Das erste gezeichnete Objekt ist immer hinter anderen. Was ist das Problem ?
Veröffentlichter Code erstellt:
Wenn Sie das Grün dahinter haben möchten, zeichnen Sie es zuerst ein.
@Christian
Ganz genau.
Es war ein Versuch! Der Code sollte zyklische immer wieder ausgeführt werden um zu sehen, ob die Objekte dann wieder in oberster Ebene eingezeichnet werden.
Wie soll man es denn sonst machen?
Meine Frage lautete ja auch: Wie schaft man es das die vom Programm erzeugten Objekte immer in den Vordergrund liegen?
Noch einmal die Ausgangslage:
Ein (oder mehrere) Objekt wird über Programmcode erstellt und anschließen muss auch nicht zwingend eine Eigenschaft geändert werden.Nun zeichne ich im Chart über das Zeichenwerkzeug eine Linie ein und diese überdeckt das vom Programm erstellte Objekt. Soll sie aber nicht. Das vom Programm erstellte Obejekt soll wieder in den Vordergrund rücken.
Hallo,
man kann sich behelfen...
Zeichne eine Linie und wähle sie dann aus. In den Eigenschaften der Linie kannst du dann "Objekt im Hintergrund zeichnen" auswählen.
Alle danach eingezeichneten Linien werde dann im Hintergrund gezeichnet.
Gruß Uwe
Hallo,
man kann sich behelfen...
Zeichne eine Linie und wähle sie dann aus. In den Eigenschaften der Linie kannst du dann "Objekt im Hintergrund zeichnen" auswählen.
Alle danach eingezeichneten Linien werde dann im Hintergrund gezeichnet.
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Ich weiß das man das manuell machen kann es soll aber automatisch passieren. Die vom Programm erzeugten Objekte sollen immer in den Vordergrund stehen.
Deswegen war ja meine Idee, die vom Programm erzeugten Objekte zyklisch neu zu erstellen aber es hieß es ist uneffizent. Alternativen wurden noch nicht vorgeschlagen.
Deswegen ist das Thema noch offen.