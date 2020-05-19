Margin nicht ausgenutzt
Hier wird es auf Englisch beschrieben.
Da gibt es folgendes Bild:
Mit den rot umrandeten Werten kann man die gehandelte Losgröße ändern.
Bei mir sieht das so aus:
Das System macht daraus eine Volumengröße von 0,02 und blockiert für den Trade 2% des zur Verfügung stehenden Kapitals als Margin. Der EA arbeitet mit Volumengröße 1,0. Um dahin zu gelangen, müsste ich das Kapital um das 50fache erhöhen (falls der mir unbekannte Algorithmus linear verläuft). Hinzu kommt, dass der EA mit Hebel 1:200 arbeitet und ich als non-professional über einen Hebel von 1:30 verfüge. Ich wäre durchaus bereit, ein höheres Risiko einzugehen - aber wie?
Es könnte das auch an den neuen Regelungen für Broker und deren Kunden liegen, frag mal Deinen Broker, ob es da Bestimmungen gibt!
Im übrigen handelt das Signal 1 Lot bei einem Kontostand von 20.000 und mehr!
Hallo,
ich habe ein Signal aboniert (Charity Fund 04) und die Signale werden im MT5 auch umgesetzt. Allerdings finde ich keine Möglichkeit,die Volumengröße selbst zu bestimmen, sie wird vom System automatisch der Kontogröße angepasst. Das führt dazu, dass das Volumen so gering angesetzt wird, dass pro Trade lediglich 2% des zur Verfügung stehenden Kapitals als Margin genutzt werden, die restlichen 98% bleiben frei. Das System macht 2-3 Trades pro Tag und es laufen nicht mehr als 3 Trades parallel. Kann man da irgendwie drauf Einfluß nehmen?
Herzlichst
Mike
Kurzgesagt:
Du kannst dein Risiko nicht erhöhen nur vermindern.
Entweder Konto erhöhen oder ein anderes Signal wählen
Herzlichen Dank für eure Erläuterungen. Der Broker sagt, dass er auch keine anderen Einflussmöglichkeiten außer den o.g. Einstellungen sieht. Um ein Lot zu handeln müsste ich dann eine Kontogröße von deutlich über 150.000 Euro einrichten, wenn immer nur maximal ca 2% des freien Kapitals als Margin verwendet werden. Das bringt mich zu der Frage: Kann ich es einem Signal vor dem Erwerb ansehen oder irgendwie in Erfahrung bringen, wie die automatisierte Umsetzung in Hinblick auf das Verhältnis von Kontogröße zu Volumen bzw. verwendeter Margin agiert?
Dann versuch einmal diese Lösung: https://www.mql5.com/en/articles/2438
