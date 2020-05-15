Signal Fail????
Wie kommt es zu diesen Unterschiedlichen Daten bei der Kopie Des Signals??
Von was redest du?
kann man das mit der Slippage Anpassen??
Wofür ist diese Einstellung bei den Signalen???
Welche Einstellung - mir ist nur die Volumenanpassung bekannt.
Wie kann ich das Volumen anpassen und dein Einsatz erhöhen???
dachte das ich bei Abweichungen, dann das slippage ändere doch wiess nicht wie genau? das gemeint ist ? Die Lotsś kann man ja auch nicht einstellen :(
Hier ist etwas zum Thema Volumen: https://www.mql5.com/en/blogs/post/23777#comment_8214530
Und hier ein Artikel inkl. einer Losgrößenberechnung: https://www.mql5.com/en/blogs/post/23777#comment_8214530
Du müsstest die 10 (also "% von Deposit.." erhöhen, aber ich hoffe Dir ist klar, was das bedeutet!
Abweihung/Slippage bezieht sich (wahrscheinlich, habe selbst keine Erfahrung damit) nur auf Deinen Auftrag auf Grund des Signals an den Broker. Ich glaube nicht auf den Preis, zu dem der Signalgeber seine Position eröffnet hat.
