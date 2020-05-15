Signal Fail????

Neuer Kommentar
 


Wie kommt es zu diesen Unterschiedlichen Daten bei der Kopie Des Signals??
 
Trade2309:


Wie kommt es zu diesen Unterschiedlichen Daten bei der Kopie Des Signals??

Von was redest du?

 
Trade2309:


Wie kommt es zu diesen Unterschiedlichen Daten bei der Kopie Des Signals??

Anderer Broker(?) andere Preise, Latenz ... Es gibt immer einen Schlupf!

 

kann man das mit der Slippage Anpassen??

Wofür ist diese Einstellung bei den Signalen???

 
Trade2309:

kann man das mit der Slippage Anpassen??

Wofür ist diese Einstellung bei den Signalen???

Welche Einstellung - mir ist nur die Volumenanpassung bekannt.

 

Wie kann ich das Volumen anpassen und dein Einsatz erhöhen???


dachte das ich bei Abweichungen, dann das slippage ändere doch wiess nicht wie genau? das gemeint ist ? Die Lotsś kann man ja auch nicht einstellen :(

 
Trade2309:

Wie kann ich das Volumen anpassen und dein Einsatz erhöhen???


dachte das ich bei Abweichungen, dann das slippage ändere doch wiess nicht wie genau? das gemeint ist ? Die Lotsś kann man ja auch nicht einstellen :(

Hier ist etwas zum Thema Volumen: https://www.mql5.com/en/blogs/post/23777#comment_8214530

Und hier ein Artikel inkl. einer Losgrößenberechnung: https://www.mql5.com/en/blogs/post/23777#comment_8214530

Du müsstest die 10 (also "% von Deposit.." erhöhen, aber ich hoffe Dir ist klar, was das bedeutet!

Abweihung/Slippage bezieht sich (wahrscheinlich, habe selbst keine Erfahrung damit) nur auf Deinen Auftrag auf Grund des Signals an den Broker. Ich glaube nicht auf den Preis, zu dem der Signalgeber seine Position eröffnet hat.

Simple Steps To Correct Lot Sizes When Subscribing To Signals
Simple Steps To Correct Lot Sizes When Subscribing To Signals
  • 2014.12.15
  • www.mql5.com
In my opinion, there should be no reason to ever set the deposit allocation in step 1 below 95%, and I wish it could be set at 100%. Your FX Broker should make it easy for you to setup multiple accounts and to instantly transfer money between your accounts to get the correct account balance for these calculations. And you should never have more...
Neuer Kommentar