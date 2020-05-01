Das Testen ist mit einem Fehler abgeschlossen

Hoi


habe eben versucht meinen EA als Verkäufer einzustellen. Beim test hab ich als antwort bekommen "Das Testen ist mit einem Fehler abgeschlossen" und nun?

Der EA funktioniert. Nutze ihn ja selbst. Man soll halt nur die Ex.datei hochladen er braucht aber auch noch die Setup.mph und die SetupArray.mph Dateien um zu funktionieren. Er ist ausserdem auf den DAX 30 ausgelegt und laut Testbericht haben die dem im EUR/USD getestet?


Was gibts noch für möglichkeiten?

Danke für die Infos

 
Wie sieht denn die genaue Fehlermeldung aus?
 

So wird es mir dort angegeben. Hab die Beschreibung eben raus gemacht.

https://www.mql5.com/de/market/product/49120/controlpanel#!tab=tab_p_files

 
Moin, der Link geht bei mir nicht. Seite nicht gefunden... aber ich meinte was steht den beim Fehler genau drin? Du kannst ja auf Testbericht ansehen klicken. 
 
Das
 

Im Bericht selbst


 
Genau und unter dem roten Satz dann mal auf Bericht klicken....
