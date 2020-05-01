Das Testen ist mit einem Fehler abgeschlossen
In einer der fertigen Datei ist alles drin was benötigt wird.
Hast du nicht mehr Infos ?
Was willste wissen? Ich weiss selber nicht warum er nicht bestanden hat.
Na dann wed ick och nich ....
War nie Verkäufer, deswegen frag ich. Sonst gibt es ja immer log Dateien.
Vielleicht jemand anderes.
Hoi
habe eben versucht meinen EA als Verkäufer einzustellen. Beim test hab ich als antwort bekommen "Das Testen ist mit einem Fehler abgeschlossen" und nun?
Der EA funktioniert. Nutze ihn ja selbst. Man soll halt nur die Ex.datei hochladen er braucht aber auch noch die Setup.mph und die SetupArray.mph Dateien um zu funktionieren. Er ist ausserdem auf den DAX 30 ausgelegt und laut Testbericht haben die dem im EUR/USD getestet?
Dann teste ihn doch mal auf EURUSD und schau, was rauskommt. Die mqh-Dateien sollten integriert sein, die dürften nicht das Problem sein.
Hoi
habe eben versucht meinen EA als Verkäufer einzustellen. Beim test hab ich als antwort bekommen "Das Testen ist mit einem Fehler abgeschlossen" und nun?
Der EA funktioniert. Nutze ihn ja selbst. Man soll halt nur die Ex.datei hochladen er braucht aber auch noch die Setup.mph und die SetupArray.mph Dateien um zu funktionieren. Er ist ausserdem auf den DAX 30 ausgelegt und laut Testbericht haben die dem im EUR/USD getestet?
Was gibts noch für möglichkeiten?
Danke für die Infos
So wird es mir dort angegeben. Hab die Beschreibung eben raus gemacht.
https://www.mql5.com/de/market/product/49120/controlpanel#!tab=tab_p_files
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hoi
habe eben versucht meinen EA als Verkäufer einzustellen. Beim test hab ich als antwort bekommen "Das Testen ist mit einem Fehler abgeschlossen" und nun?
Der EA funktioniert. Nutze ihn ja selbst. Man soll halt nur die Ex.datei hochladen er braucht aber auch noch die Setup.mph und die SetupArray.mph Dateien um zu funktionieren. Er ist ausserdem auf den DAX 30 ausgelegt und laut Testbericht haben die dem im EUR/USD getestet?
Was gibts noch für möglichkeiten?
Danke für die Infos