Indikator läuft nach System-Reinstallation nicht mehr.
Hallo Zusammen!
ich habe ein großes Problem mit Software, die ich über MQL5 bezogen habe, *****. Nach einem PC-Wechsel habe ich per Image mein altes System wieder aufgespielt, aber die aufgeführte Software läuft nicht mehr im mt4????
Da man ja leider nicht telefonisch oder sonstig mit MQL5 bei technischen Problemen sprechen kann, hat jemand von euch eine Lösung???
Vielen vielen Dank.!!!!
Ich vermute, dass durch die Re-Installation sich eine Aktualisierung verbraucht hat. Ich denke, dass Du den Indikator erneut installieren musst auf Kosten einer Aktivierung - in der Regel sind es ja 5, die man hat.
Bitte nicht, einen Thread eines anderen Themas 'capturen'!
- Was läuft nicht: Terminal, Indikator, ..?
- Was sagen die Logs(!!) Expert und Journal?
Was sagen die logs beim Versuch den Indikator herunterzuladen - uups der Automatismus hat Dich wohl gesperrt (ich nicht!) _ zuviel genau gleiche Posts, wird automatisch als SPAM erkannt und der Urheber gesperrt.
Jetzt heißt es warten ...
Kann es sein, daß durch Wartungsarbeiten im Forum mehrfachposts entstanden sind?
Heute in den Nachtstunden war ja das Forum nicht zu erreichen.
Auch nicht grad die feine Art Wartunsarbeiten darzustellen. War das angekündigt?
Mir hat es einen etwas längeren Fehlerreport teilweise zerstört.
add 1) Nein kann nicht sein.
add 2) Wartungsarbeiten werden nicht angekündigt. Wir wissen ja auch nicht was gewartet wurde: die Forum, der Server, ...
add 3) Das tut mir leid für Dich, ist mir aber auch schon mehrfach passiert - aber hier noch nicht, ich poste ja auch nichts, wenn ich Nachst nicht
schlafen kann schau ich TV, nicht PC.
