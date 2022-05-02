Telefonnummer im Profil hinterlegen
Hmnm - in welchem Profil? Hier oder bei CardPay?
Wie hast Du die Nummer angegeben? So: +49vvvNNNN.. ?
hier im profil.
na die ländervorwahl über das dropdown und dann die nummer.
es übernimmts auch, schreibt auch, dass der code versandt wurde der kommt aber weder über telegram noch als sms an ...
hier im profil.
na die ländervorwahl über das dropdown und dann die nummer.
es übernimmts auch, schreibt auch, dass der code versandt wurde der kommt aber weder über telegram noch als sms an ...
Was heißt denn nie?
Wie lange wartest du nach dem Senden?
Telegramm hat damit nichts zu tun.Bedenke ...die 0 muss bei der rechten Spalte weg.
hier im profil.
na die ländervorwahl über das dropdown und dann die nummer.
es übernimmts auch, schreibt auch, dass der code versandt wurde der kommt aber weder über telegram noch als sms an ...
Dann schreib dem Service Desk, möglichst genau und mit Datum und Uhrzeiten, damit sie das schnell in deren Logs finden können.
Es könnte aber sein, dass es etwas länger dauert, über die Feiertage ist wohl 'ne Menge aufgelaufen, das muss erst abgearbeitet werden.
@christian:
nie .. niemals .. nie und nimmer ... nie, zu keiner zeit ...
ja, telegram hat damit was zu tun, da ich auswählen kann ob der bestätigungscode als sms ODER als telegram-nachricht kommt.
ja, ich warte zwischen 1 minute und 1 stunde.
ja, ich lasse die null der vorwahl weg.
@Carl:
ja, es bleibt mir ja leider nichts anderes übrig .. dummerweise reagiert der servicedesk seit dem 3.1. nicht.
@christian:
ja, telegram hat damit was zu tun, da ich auswählen kann ob der bestätigungscode als sms ODER als telegram-nachricht kommt.ja, es bleibt mir ja leider nichts anderes übrig .. dummerweise reagiert der servicedesk seit dem 3.1. nicht.
Ich bezog mich auf deine Frage "Nummer eintragen im Profil". Da ist Telegram nicht involviert.
Später bei Cardpay eventuell ja
Ein Beispiel warum es so lange im Service-Desk ruhig ist.
Die machen alle lange Urlaub. Für uns deutsche ist das ein Ding der Unmöglichkeit :.)
Andere Länder andere Sitten.
Geduld....
ja, ich lasse die null der vorwahl weg.
Naja, daran liegt es wohl!
+49 123965870987
So muss das aussehen nicht: +49
0123965870987 !!!
aber dann mache ich es doch richtig, wenn ich die null weglasse oder?
ja ist richtig ...
ja genau so hab ichs gemacht, eben kamen 12 codes auf einmal, scheinbar hat da was geklemmt.
thema erledigt - vielen dank für die replies!!!
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo zusammen,
der Servicedesk scheint Winterschlaf zu halten, daher meine Frage hier:
Ich muss um Zahlungen via Cardpay auszuführen im Profil eine Telefonnummer hinterlegen. Mache ich das, wird angeblich ein Code versandt, der kommt leider nie an.
Mache ich irgendetwas falsch?