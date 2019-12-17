Trades mit einem Expert Advisor werden nicht als Algo Trades erfasst

Moin Trader, Moin EA Programmierer

Ich habe heute 2 Trades mit einem EA gemacht mit einem Signal, dass ich neu gestartet habe.

Diese beiden Trades werden aber nicht als Algo Trades gewertet. "Algotrading 0%"

Weiss jemand von Euch, woran das liegt ?

 
Du bist zu früh .

Siehe ...:


 

Dein Screenshot zeigt meine 2 Trades , Profit 4,06 %..... Das wurde gestern auch schon angezeigt hier: https://www.mql5.com/de/signals/###

 Christian, warum aber wird angezeigt: 0% Algotrading  %

Ich möchte doch, dass sichtbar ist... Algotrading 100 %.....so müsste das doch eigentlich aussehen, auch hier: https://www.mql5.com/de/signals/###

 
Vielleicht liegt das (jetzt) daran: "Kostenpflichtiges Signal: Details von Trades für den letzten Tag sind verborgen. Abonnieren Sie das Signal, um die ganze Information zu sehen."
 
Ich gehe davon aus das dieser Wert erst berechnet wird wen es genug Trades gibt.

Siehe Bild. Da war der Hinweis von MQ .

Konte dazu keine Info finden.


Schau dir auch nochmal deine Info-Seite beim Signal an.

Und dazu dieses hier ->https://www.mql5.com/de/about/terms

