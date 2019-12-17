Trades mit einem Expert Advisor werden nicht als Algo Trades erfasst
Moin Trader, Moin EA Programmierer
Ich habe heute 2 Trades mit einem EA gemacht mit einem Signal, dass ich neu gestartet habe.
Diese beiden Trades werden aber nicht als Algo Trades gewertet. "Algotrading 0%"
Weiss jemand von Euch, woran das liegt ?
Du bist zu früh .
Siehe ...:
Ich gehe davon aus das dieser Wert erst berechnet wird wen es genug Trades gibt.
Siehe Bild. Da war der Hinweis von MQ .
Konte dazu keine Info finden.
Schau dir auch nochmal deine Info-Seite beim Signal an.
Und dazu dieses hier ->https://www.mql5.com/de/about/terms
