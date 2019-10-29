Der Neue MetaTrader 5 build 2190
Es ist zwar sinnlos hier was zu posten, weils eh keiner von den Verantwortlichen liest, aber trotzdem:
Das Optimieren ist beim betabuild 2178(auch beim vorgehenden) sicher um den Faktor 100 langsamer geworden, und nach einer Stunde - Absturz.
Dabei sind es nur 3 Parameter über ein Monat!
Ich hoffe das wird im angekündigten 2190 wieder funktionieren.
Mit dem build 2180 ist wieder alles ok, wieder schnell!
Großes Lob an MQ !
Ein Bild sagt tausend Worte MQ !
Das Update der MetaTrader 5 Plattform wird am Freitag, den 18. Oktober 2019 veröffentlicht. Das Update bietet Verbesserungen und Korrekturen, die basierend auf dem Feedback, das wir nach dem vorherigen Major Update des MetaTrader 5 build 2170 erhalten haben. Implementiert wurden:
Die Aktualisierung wird über das Live-Update-System verfügbar sein.