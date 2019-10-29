Der Neue MetaTrader 5 build 2190

Das Update der MetaTrader 5 Plattform wird am Freitag, den 18. Oktober 2019 veröffentlicht. Das Update bietet Verbesserungen und Korrekturen, die basierend auf dem Feedback, das wir nach dem vorherigen Major Update des MetaTrader 5 build 2170 erhalten haben. Implementiert wurden:

  1. Terminal: Die Anzeigereihenfolge der MQL5-Programme im Navigator wurde korrigiert.
  2. MQL5: Fehler bei der Kompilierung wurden behoben, die mit der Verwendung lokaler statischer Variablen in Programmen mit der Deklaration input group verbunden waren.
  3. VPS: Korrigierte Anforderung von Hosting Journalen.
  4. Tester: Verbesserte Darstellung der dreidimensionalen Optimierungsdiagramme.
  5. Tester: Der Empfang von Frames während der Vorwärtsoptimierung wurde korrigiert. Nun stehen alle Frames aus der Haupt- und Vorwärtsoptimierung in der Funktion OnTesterDeinit zur Verfügung.
  6. Tester: Die Bildung eines Symbolbaums in den Einstellungen des Strategy Tester wurde korrigiert.
  7. Übersetzung der Benutzeroberfläche in Punjabi (Indien) hinzugefügt.
  8. Die Dokumentation wurde aktualisiert.
  9. Fehlerbehebungen auf Basis von Absturzberichten.

Die Aktualisierung wird über das Live-Update-System verfügbar sein.

 

Es ist zwar sinnlos hier was zu posten, weils eh keiner von den Verantwortlichen liest, aber trotzdem:

Das Optimieren ist beim betabuild 2178(auch beim vorgehenden) sicher um den Faktor 100 langsamer geworden, und nach einer Stunde - Absturz.

Dabei sind es nur 3 Parameter über ein Monat!

Ich hoffe das wird im angekündigten 2190 wieder funktionieren.

 

Mit dem build 2180 ist wieder alles ok, wieder schnell!

Großes Lob an MQ !

 

Ein Bild sagt tausend Worte MQ !


