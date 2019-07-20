Externer Zugriff auf Trading Daten möglich? - Seite 2

Neuer Kommentar
 
Carl Schreiber:

ok? ;)

Yupp :-) Genug getan heute, darfst Feierabend machen
 
Danke, aber heute langweile ich mich, das schau ich öfter ins Forum :)
 

Also ein EA läuft nicht diesbezüglich in meinem Acc, wie liest myfxbook das dann aus?
Es muss dann ja irgendein Tool geben um von extern mit Investor PW die trading history auszulesen.
Genau darum geht es mir ja.
wie?

 
tltcnight:

Also ein EA läuft nicht diesbezüglich in meinem Acc, wie liest myfxbook das dann aus?
Es muss dann ja irgendein Tool geben um von extern mit Investor PW die trading history auszulesen.
Genau darum geht es mir ja.
wie?

Ich gehe davon aus das myfxbook intern eine Software hat die einen "Metatrader" bedient.

Anders ist es nicht möglich . Da ich ja sagte die Kommunikation ist verschlüsselt.

Wie sie es machen , keine Ahnung.

Aber eine API gibt es definitiv nicht. Vieleicht nutzen sie Broker Tools.

MQ gibt ja dem Broker andere Software an die Hand als dem Clienten.

 
tltcnight:

Also ein EA läuft nicht diesbezüglich in meinem Acc, wie liest myfxbook das dann aus?
Es muss dann ja irgendein Tool geben um von extern mit Investor PW die trading history auszulesen.
Genau darum geht es mir ja.
wie?

Du must denen mit Deinem (Inverstort-) Passowrt Zugriff auf das Konto geben.

 
Christian:

Ich gehe davon aus das myfxbook intern eine Software hat die einen "Metatrader" bedient.

Anders ist es nicht möglich . Da ich ja sagte die Kommunikation ist verschlüsselt.

Wie sie es machen , keine Ahnung.

Aber eine API gibt es definitiv nicht. Vieleicht nutzen sie Broker Tools.

MQ gibt ja dem Broker andere Software an die Hand als dem Clienten.

Die lassen einen ea. Ei dir laufen, du kannst eigentlich nur sagen, wie oft du die daten abholen lässt.

ist nix wirklich besonderes

 
Carl Schreiber:

Du must denen mit Deinem (Inverstort-) Passowrt Zugriff auf das Konto geben.

Falls die TE Frage verloren gegangen ist.

Frage ist :


Wie geht es OHNE den Metatrader mit dem Investor-Passwort

 

Als Hinweis nochma:


 
Christian:

Falls die TE Frage verloren gegangen ist.

Frage ist :


Wie geht es OHNE den Metatrader mit dem Investor-Passwort

Naja, es geht eben nicht - oder man schreibt ein Skript, Indi oder EA, der die Zahlen erstellt und verschickt

12
Neuer Kommentar