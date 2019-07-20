Externer Zugriff auf Trading Daten möglich?
wie kann man von extern auf die Trading Konten Daten zugreifen ähnlich wie myfxbook das macht? Gibt es eine API?
Geht nicht ohne login!
Aber es gibt den Login mit Investorpasswort => nur gucken, nix machen!
Das würde mir ja schon reichen "read-only".
Aber wie?
beim Anlegen des Demo-Kontos oder in deinem Account des Brokers, meist legt man das PW an und gleich das Investor-PW mit
sorry, vielleicht habe ich die Frage falsch gestellt.
Es geht mir um die API, WIE ich an die Daten von extern bspw. einem Server heran kommen kann.
Also ich möchte diese Trading Daten auslesen und verarbeiten, Statistiken etc erstellen.
Gibt es eine Schnittstelle dafür?
myfxbook kann das ja auch
Das ist doch im Terminal integriert!
Tab: "Kontohistorie" => "rechter Mausklick" => "Bericht" => "Open XML (MS Office Excel 2007)"
Ich möchte auf mein Konto zugreifen, OHNE den MetaTrader zu nutzen.
Das ist eine Frage für dein Broker . Nur der kann dir eventuell eine API anbieten. @ Carl ....das ist auch die falsche Rubrik
tltcnight:
Übrigens nutzt myfxbook keine API.
Entweder wird das INVESTOR Passwort benutzt und die Tradeing History ausgelesen.
Oder ein EA wird installiert der die Daten dann direkt ausliest und an myfxbook sendet.
