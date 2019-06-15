Multitimeframe Indikator
Die zweiten 6 Buffer sind deklariert, dass sie nur berechnet, aber nirgends angezeigt werden.
Mach das bei denen so, wie bei den ersten 6 nur gibt an beim Zeichnen:
#property indicator_type11 DRAW_NONE ... SetIndexBuffer(10,UpBuffer_Period30,INDICATOR_DATA);
Ich glaube so geht's.
Das verstehe ich nicht so ganz, UpBuffer_Period30 ist doch INDICATOR_DATA
Stell alle(!) 12 so ein, dass sie gezeichnet werden würden und dann sag denen Indis, die Du nicht auf dem Chart sehen willst: DRAW_NONE.
Sonst sind das, wie bei Dir nur intern verwendbare Puffer, die aber weder im Chart noch im Datenfenster angezeigt werden - ist ein Geschwindikeitsvorteil!Ausprobieren..
Up_Period15 und Down_Period15 werden nicht ausgegeben.
UpBuffer_Period60[Bar] usw wird kein Wert zugewiesen bei PERIOD_M30 Gruß Uwe
Uwe Goetzke:
Das brauche ich nicht ;-)
Arthur Singer:
Up_Period15 und Down_Period15 werden nicht ausgegeben.
Up_Period15 und Down_Period15 werden nicht ausgegeben.
??
Was heißt jetzt nicht ausgegeben?
Die anderen jetzt schon?
Irgendetwas im log?
Und was soll ich da jetzt sehen bzw. nicht sehen?
Das nur Period30=true ist und Period15=false, also Period15 wird nicht angezeigt.
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hallo, ich versuche einen Indikator zu entwickeln, der auf Basis von mehreren Timeframes rechnet. Wenn ich auf dem M30 Chart bin, gibt er aber nur 2 von 4 Buffern aus. Weis jemand, woran das liegen könnte?