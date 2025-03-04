Diskussion zum Artikel "Extrahieren von strukturierten Daten aus HTML-Seiten mit Hilfe von CSS-Selektoren" - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Entschuldigung, ist dieser html css-Selektor jetzt nicht verfügbar?
Ich habe den Quellcode heruntergeladen, aber festgestellt, dass die Schreibmethode nicht kompiliert werden kann.
MQL5 wird ständig geändert, was oft die Kompatibilität mit bestehenden Quellcodes unterbricht.
Versuchen Sie dies (beigefügt).
Der neue Artikel Extrahieren strukturierter Daten aus HTML-Seiten mit CSS-Selektoren wurde veröffentlicht:
Autor: Stanislav Korotky
Ich habe diesen EA heruntergeladen und versucht, ihn zu kompilieren, und es gibt so viele Fehler!
Ich bin mir sicher, dass ich etwas übersehe, was kann das sein?!
BEARBEITET/AKTUALISIERT:
Ich finde heraus, dass es nicht KOSTENLOS ist!! warum ist es dann ein Artikel? ein guter Weg für Werbung?
sicher hat der eigentümer das recht, den artikel zu verkaufen oder kostenlos zu veröffentlichen, aber es sieht so aus, als ob es ein marketingtrick ist oder ich nur etwas einfaches freches mache?!
Angesichts der Tatsache, dass MQL5 hat eine im Laufe der Jahre verändert, vielleicht der Artikel Code ist nicht mehr ganz gültig und kann einige Anpassungen benötigen.
Danke Fernando für die Antwort, ich finde es für SALE :)
der Grund, warum es nicht funktioniert, da der Hauptteil des Codes einschließlich der Klassen nicht vorhanden ist.
Danke Fernando für die Antwort, ich finde es für den SALE :)
der Grund, es funktioniert nicht als Hauptteil des Codes einschließlich Klassen ist nicht da.
Auch der Code der Website (die auf dem Frontend serviert wird) muss sich geändert haben.
Was versuchen Sie zu extrahieren?
Ich habe diesen EA heruntergeladen und versucht, ihn zu kompilieren, und es gibt so viele Fehler!
für sicher, ich bin etwas fehlt, was es sein kann?!
BEARBEITET/AKTUALISIERT:
Ich habe herausgefunden, dass es nicht KOSTENLOS ist!! warum ist es dann ein Artikel? ein guter Weg für Werbung?
Sicherlich hat der Eigentümer das Recht, den Artikel zu verkaufen oder kostenlos zu veröffentlichen, aber es sieht so aus, als ob es ein Marketingtrick ist oder ich einfach nur etwas freches mache?!
Haben Sie den Artikel gelesen?
"Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung von CSS-Selektoren für eine bestimmte Webseite benötigen, können Sie WebDataExtractor (für MetaTrader 4, für MetaTrader 5) kaufen und erhalten im Rahmen des Produktsupports Empfehlungen. Die Verfügbarkeit der Quellcodes ermöglicht es Ihnen jedoch , die gesamte Funktionalität zu nutzen und bei Bedarf zu erweitern. Dies ist absolut kostenlos."
Was die Kompilierung angeht - sie funktioniert bei mir ohne Fehler. Ich hänge die Quellcodes an.