Metatrader 5 automatisiert

Ja das geht.
Ich mache es selber so.
Aus Matlab herraus starte ich den Tester mit einer seperaten Konfig.
Kann jetzt momentan kein Beispiel posten...heute Abend erst.
Gruß
Hallo Christian,
ich Danke dir vielmals für deine Antwort.
Der Tipp mit Mathlab ist super, ich verstehe schon den weiteren zusammenhang.
Danke nochmals.
Gruß
Alex
Hallo zusammen, mir würde ein Hinweis zu dem Thema auch sehr helfen. Auch gerne im Rahmen von Mathlab....
Suche seit 2 Tagen schon nach "Batch erstellen Backtest MT5/MT4" bin jedoch noch nicht fündig geworden.
Danke :)
Erinnert Ihr Euch an die Zaubertaste F1? Sie funzt auch beim Terminal!
Mache ich das und gebe im Tab Suche ein: "start" kriege ich eine Seite die zeigt wie's geht:
Die Plattform kann manuell mit verschiedenen Parametern gestartet werden. Dies kann mit verschiedenen Befehlen aus der Konsole oder alternativen Konfigurationsdateien durchgeführt werden.
Die Plattform kann mit Befehlen aus der Kommandozeile gestartet werden. Geben Sie dort den Pfad der ausführbaren Datei an (Pfad zur Datei\terminal.exe) und nach einem Leerzeichen einen oder mehrere der folgenden Befehle:
- /login:Kontonummer — Plattform mit einer bestimmen Kontonummer starten. Zum Beispiel, terminal.exe / login:100000.
- /config:path zu einer Konfigurationsdatei — die Plattform mit einer alternativen Konfigurationsdatei starten. Zum Beispiel, terminal.exe /config:c:\myconfiguration.ini. Die standardmäßige Konfigurationsdatei ist common.ini.
- /profile:Profilname — die Plattform mit einem bestimmten Profil starten. Das Profil muss zu zuvor erstellt und gespeichert werden in /profiles/charts/. Zum Beispiel, terminal.exe /profile:Euro.
- /portable — starten Sie die Plattform im portablen Modus. Dies ist möglicherweise notwendig, wenn die Plattform zuvor im Hauptmodus gestartet wurde. Um die Plattform im portablen Modus zu starten, benötigt der Nutzer die entsprechenden Rechte im Betriebssystem.
Wenn ein Befehl mit falschen Daten angegeben wurde, wird der Standardwert genutzt.
Mit benutzerdefinierter Konfigurationsdatei starten
Die Plattform kann manuell mit verschiedenen Parametern gestartet werden. Erstellen Sie Ihre eigene Konfigurationsdatei auf Basis der normalen common.ini. Um die Plattform mit einer benutzerdefinierten Konfigurationsdatei zu starten nutzen Sie den folgenden Befehl in der Konsole:
path_to_platform\terminal64.exe /config:c:\myconfiguration.ini
wobei "c:\myconfiguration.ini" der Pfad zur Konfigurationsdatei ist.
Benutzerdefinierte Konfigurationsdateien werden schreibgeschützt, solange die Plattform genutzt wird. Änderungen in den Einstellungen werden nicht in die benutzerdefinierte Konfigurationsdatei geschrieben.
Die Parameter der benutzerdefinierten Konfigurationsdatei sind in verschiedene Blöcke geteilt und korrespondieren mit dem Optionsfenster für die Plattform-Konfiguration in der Handelsplattform. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Einstellungen in der benutzerdefinierten Konfigurationsdatei:
So 2. Versuch:
Ich wiederhole den Ersten Beitrag
Ich versuche mal eine Hilfestellung zu geben. Wie man mit MatLab den MT5 automatisiert aufruft.
Der Code aus MatLab ist so natürlich nicht lauffähig und dient nur als Wegweiser
Kurz zum Ablauf:
1. Ini File generieren
2. MT5 mit ini File aus der CLI starten
3. Prüfen ob gestartet um weiterer Prozesse zu starten ( nur in meinem Fall wichtig, weil eine API gestartet wird)
Als erstes braucht man einen Config-Generator für das *.ini File was man als beim start übergibt. Ich habe mir dafür eine Klasse gebaut um später flexible zu bleiben.
Das bearbeiten der *.ini Datei ist doch recht komplex. Natürlich gibt es diverse tools um *.ini Datei zu schreiben. Mir waren sie aber alle zu komplex.
ConfigGenerator
classdef MT5ConfigGenerator %MT5CONFIG Summary of this class goes here % Detailed explanation goes here properties config_default config_write config_read config_modified iniFilePath IniConfig % handle for Ini File Class end methods function obj = MT5ConfigGenerator() %MT5CONFIG Construct an instance of this class % Detailed explanation goes here obj.IniConfig = AICore.IniConfig(); obj.config_default = AICore.MT5Config; end function ok = write_Ini(self) %METHOD1 Summary of this method goes here % Detailed explanation goes here props = properties(self.config_default); for index = 2:length(props) prop = props{index}; prop_value = self.config_default.(prop); if prop == "Sections" sections = prop_value; continue; end if strfind(prop,"Section") == 1 Section = prop_value; self.IniConfig.AddSections(prop_value); continue; end self.IniConfig.AddKeys(Section,prop,self.config_default.(prop)); % fprintf('Propertie: %s %s \n',prop,prop_value) end if self.IniConfig.WriteFile(self.iniFilePath) ok = true; else ok = false; end end function [ok, opts] = load_defaults_for(self,instance,opts) switch instance case 'AA' PreConfig = opts.mt5.Instance.AA.PreConfig; self.config_default.ShutdownTerminal = PreConfig.ShutdownTerminal; self.config_default.Login = PreConfig.Login; self.config_default.FromDate = datestr(opts.mt5.FromDate,'yyyy.mm.dd'); self.config_default.ToDate = datestr(opts.mt5.ToDate,'yyyy.mm.dd'); ok = true; case 'AB' PreConfig = opts.mt5.Instance.AB.PreConfig; self.config_default.ShutdownTerminal = PreConfig.ShutdownTerminal; self.config_default.Login = PreConfig.Login; self.config_default.Port = PreConfig.Port; self.config_default.FromDate = datestr(opts.mt5.FromDate,'yyyy.mm.dd'); self.config_default.ToDate = datestr(opts.mt5.ToDate,'yyyy.mm.dd'); ok = true; case 'AC' PreConfig = opts.mt5.Instance.AC.PreConfig; self.config_default.ShutdownTerminal = PreConfig.ShutdownTerminal; self.config_default.Login = PreConfig.Login; self.config_default.Port = PreConfig.Port; self.config_default.FromDate = datestr(opts.mt5.FromDate,'yyyy.mm.dd'); self.config_default.ToDate = datestr(opts.mt5.ToDate,'yyyy.mm.dd'); ok = true; case 'AD' PreConfig = opts.mt5.Instance.AD.PreConfig; self.config_default.ShutdownTerminal = PreConfig.ShutdownTerminal; self.config_default.Login = PreConfig.Login; self.config_default.Port = PreConfig.Port; self.config_default.FromDate = datestr(opts.mt5.FromDate,'yyyy.mm.dd'); self.config_default.ToDate = datestr(opts.mt5.ToDate,'yyyy.mm.dd'); ok = true; otherwise error('Wrong Instance Name'); ok == false; end end function [ok, opts] = generateConfig(self,instance,opts) ok = true; switch instance case 'AA' self.iniFilePath = strcat(opts.core.path,'\mt5_config.ini'); self.write_Ini(); opts.mt5.Instance.StartCommand = strcat(opts.mt5.Instance.AA.PathtoTerminal, 'Terminal64_parallel.lnk /config: ',self.iniFilePath,' &'); opts.mt5.terminalpath = strcat(opts.mt5.Instance.AA.PathtoTerminal, 'terminal64.exe'); case 'AB' self.iniFilePath = strcat(opts.core.path,'\mt5_config.ini'); self.write_Ini(); opts.mt5.Instance.StartCommand = strcat(opts.mt5.Instance.AB.PathtoTerminal, 'Terminal64_parallel.lnk /config: ',self.iniFilePath,' &'); opts.mt5.terminalpath = strcat(opts.mt5.Instance.AB.PathtoTerminal, 'terminal64.exe'); case 'AC' self.iniFilePath = strcat(opts.core.path,'\mt5_config.ini'); self.write_Ini(); opts.mt5.Instance.StartCommand = strcat(opts.mt5.Instance.AC.PathtoTerminal, 'Terminal64_parallel.lnk /config: ',self.iniFilePath,' &'); opts.mt5.terminalpath = strcat(opts.mt5.Instance.AC.PathtoTerminal, 'terminal64.exe'); case 'AD' self.iniFilePath = strcat(opts.core.path,'\mt5_config.ini'); self.write_Ini(); opts.mt5.Instance.StartCommand = strcat(opts.mt5.Instance.AD.PathtoTerminal, 'Terminal64_parallel.lnk /config: ',self.iniFilePath,' &'); opts.mt5.terminalpath = strcat(opts.mt5.Instance.AD.PathtoTerminal, 'terminal64.exe'); otherwise error('Wrong Instance Name'); ok = false; end end end end
dazu gibt es das Objekt MT5Config welches die Grundeinstellungen der *.ini bereitstellt.
Wer sich fragt was es mit den Instanzen AA AB AC AD auf sich hat das sind 4 verschiedene MT5 Instanzen . Da ich mit MatLab beim Testen 4 x den MT5 benutze.
In jedem Ordner eines MT5 liegt ein Verknüpfung um den MT5 zu minimieren beim Start.
Terminal64_parallel.lnk
Der Tester benötigt um korrekt zu starten folgende Einstellungen. Als Beispiel kopiere ich eine generierte *.ini Datei rein.
[Charts] ProfileLast=Default MaxBars=100000 PrintColor=0 SaveDeleted=0 TradeLevels=1 TradeLevelsDrag=0 ObsoleteLasttime=1533222840 [Common] Login=500004182 ProxyEnable=0 ProxyType=0 ProxyAddress= ProxyAuth= CertInstall=0 NewsEnable=1 NewsLanguages= MQL5Login=collider MQL5Password= MQL5UseStorage=2 [Objects] ShowPropertiesOnCreate=0 SelectOneClick=0 MagnetSens=10 PreciseTime=0 SelectOnCreate=1 [Trades] LotsMode=0 LotsLast=10000 LotsDefault=10000 SymbolMode=0 SymbolLast= SymbolDefault=EURUSD DeviationMode=0 DeviationDefault=0 DeviationLast=0 StopsMode=0 DealsAutoAddOnChart=0 [Experts] AllowDllImport=1 Enabled=1 Account=1 Profile=1 Chart=0 DisableOpenCL= WebRequest=0 DisableFPExceptionsLog=0 WebRequestUrl= [Events] Enable=0 Connect=connect.wav ConnectEnable=1 Disconnect=disconnect.wav DisconnectEnable=1 EmailNotify=email.wav EmailNotifyEnable=1 Timeout=timeout.wav TimeoutEnable=1 Ok=ok.wav OkEnable=1 News=news.wav Newsenable=1 Expert_Advisor=expert.wav Expert_AdvisorEnable=1 Alert=alert.wav AlertEnable=1 Requote=alert.wav RequoteEnable=1 Trailing_Stop=stops.wav Trailing_StopEnable=0 Testing_Finished=expert.wav Testing_FinishedEnable=1 [Tester] Expert=MT-Api\MtApi5.ex5 Hier trägt man den EA ein der getestet werden soll ExpertParameters=MtApi5.set Das passende Parameter File Symbol=EURUSD Period=M1 Deposit=10000 Leverage=1:100 Model=4 Visual=0 ExecutionMode=1 FromDate=2018.01.01 Start Datum des Tests ToDate=2018.01.12 End Datum des Tests Report=Matlab_NeuronalTrader Dateiname für die Report Dateien ReplaceReport=1 Überschreibe alten Report ShutdownTerminal=1 Beende MT5 nach dem Test Port=3005 Port eines Agenten [Notification] enable=0 Trade=1 TradeMarginCall=0 PushID=
Leider hat es MQ versäumt eine ordentliche Fehlerbehandlung für das einlesen einer falschen *.ini Datei zu entwickeln.
Bedeutet es gibt keinen Hinweis darauf was in der Config falsch ist. Nur das sie nicht geladen wurden. Also try and error :-)
Um das Start und End Datum zu generieren benutze ich ne kleine Krücke. Soll später aber in den ConfigGenerator einfließen.
Ich teile das Jahr in Wochen ein die ich dann in der parfor Schleife selektieren kann.
Gibt sicher andere Möglichkeiten um die Strings des Datums für eine bestimmt Woche zu bekommen.
Wer ein tool für Matlab kennt was mir Strings der Tage generiert bitte Info an mich
Bin für jeden Tipp dankbar
% Generate Tester Dates TesterDates.d1 = datetime('2018.01.01','InputFormat','yyyy.MM.dd' ); // Start Datum der Datumsliste TesterDates.d2 = datetime('2019.01.01','InputFormat','yyyy.MM.dd' ); // End Datum der Datumsliste TesterDates.Mon = dateseries(TesterDates.d1,TesterDates.d2,'Interval','weekly','Day','Mon'); // dateseries generiert alle Montage als Datum des obigen Zeitraums TesterDates.Tue = dateseries(TesterDates.d1,TesterDates.d2,'Interval','weekly','Day','Tue'); // usw .. TesterDates.Wed = dateseries(TesterDates.d1,TesterDates.d2,'Interval','weekly','Day','Wed'); TesterDates.Thu = dateseries(TesterDates.d1,TesterDates.d2,'Interval','weekly','Day','Thu'); TesterDates.Fri = dateseries(TesterDates.d1,TesterDates.d2,'Interval','weekly','Day','Fri'); TesterDates.day(1) = length(TesterDates.Mon); // Anzahl der Montage speichern TesterDates.day(2) = length(TesterDates.Tue); TesterDates.day(3) = length(TesterDates.Wed); TesterDates.day(4) = length(TesterDates.Thu); TesterDates.day(5) = length(TesterDates.Fri); TesterDates.maxweeks = max(TesterDates.day); TesterDates.Dates = strings(TesterDates.maxweeks,5); TesterDates.Dates(1:TesterDates.day(1),1) = TesterDates.Mon; TesterDates.Dates(1:TesterDates.day(2),2) = TesterDates.Tue; TesterDates.Dates(1:TesterDates.day(3),3) = TesterDates.Wed; TesterDates.Dates(1:TesterDates.day(4),4) = TesterDates.Thu; TesterDates.Dates(1:TesterDates.day(5),5) = TesterDates.Fri; % Generate list with dates to preselect each worker StartWeek = 1; EndWeek = 2; % TestLength = 1; TesterDates.preselected = strings( K,2); for idx=1:1:K if idx == 1 add = 0; else add = idx-1; end TesterDates.preselected(idx,1) = TesterDates.Dates(StartWeek+add,1); TesterDates.preselected(idx,2) = TesterDates.Dates(EndWeek+add,5); end
Und folgende Zeilen sind in der parfor Schleife um jedem job ein anderes Datum zuweisen zu können
fromdate = datetime(TesterDates.preselected(k,1),'InputFormat','MM/dd/yyyy'); // auswählen des Datums für den job todate = datetime(TesterDates.preselected(k,2),'InputFormat','MM/dd/yyyy'); // auswählen des Datums für den job safeend_dt = todate; if (day(todate,'dayofweek') == 6) safeend_dt = safeend_dt - minutes(65); safeend = System.DateTime.Parse(datestr(safeend_dt)); else safeend_dt = safeend_dt - minutes(10); safeend = System.DateTime.Parse(datestr(safeend_dt)); end opts.mt5.FromDate = fromdate; opts.mt5.ToDate = todate; opts.mt5.SafeTesterEnd_dt = safeend_dt; opts.mt5.SafeTesterEnd = safeend;
Am Ende hab ich dann alle Tage des Zeitraumes und zwar nur die Montag-Freitage als String gespeichert.
Die ich dann an die MT5 config weiterleite.
Da ich für jede MT5-Instanz andere Werte in der Config brauche speicher ich noch die Daten manuell ein.
opts.mt5.Instance.AA.PathtoProfil = 'C:\Users\f12\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\85E0500D219F8236428E23AF959\'; // Pfad zum Terminal (gekürzt) opts.mt5.Instance.AA.PreConfig.Login = 500004182; // Login des Kontos
So nachdem nun die Config vollständig ist kann sie geschrieben werden
ConfigGen = AICore.MT5ConfigGenerator(); // Generator erstellen ConfigGen.load_defaults_for(Instance,opts); // defaults laden [ok, opts] = ConfigGen.generateConfig(Instance,opts); // file generieren und speichern if ~ok; error('Generate Config');end
Die Funktion IniConfig ist als Datei angehängt. Stammt nicht von mir . Sie schreibt das ini File.
Ist das file korrekt geschrieben muss nur noch das StartCommando erstellt werden.
Pfad des MT5 + config file und am ende das & Zeichen . Damit Matlab nicht auf den Befehl wartet.
Beispiel des StartComandos :
C:\Work\MT5-Instanzen\MT5-AA\terminal64.exe /config:C:\Work\NeuronalTrader_matlab\Results\2019_1_11_7_6_45.165\mt5_config.ini &
Ich generiere für jeden Test einen eigenen Ordner der das aktuelle Datum und Uhrzeit als Name trägt.
Jetzt kann der MT5 aus MatLab heraus gestartet werden.
[~,~] = system(opts.mt5.Instance.StartCommand); // Mt5 starten trader.cLogger.info('Processdetector waits ') found = false; cnt = 0; while (found == false && cnt < 30) // Prüfschleife um einen gestartetn MT5 zu melden. pause(1); // Ist nur für mich wichtig cnt=cnt+1; p = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName('terminal64'); // System Info über Processe mit dem Namen 'terminal64' Können natürlich auch mehrer sein if p.Length > 0 // wenn p nicht 0 ist haben wir mindestens einen MT5 gefunden trader.cLogger.info(sprintf('Found %d Processes of Metatrader5 ',p.Length)); for idx=1:1:p.Length if p(idx).MainModule.FileName.char == opts.mt5.terminalpath // Prüfen ob der Pfad zu dem Process passt trader.cLogger.info(sprintf('Found Instance %s ',Instance)); // Wenn ja ist der gewünschte MT5 gestartet found = true; pause(1); [status1] = system('"C:\Windows\System32\taskkill.exe" /F /im cmd.exe &'); // schließen des CMD Fensters,sonst wird der Bildschirm zugemüllt bei großen Tests end end end end if found trader.cLogger.info('Found Metatrader5 process ! '); else trader.cLogger.info('cant find Metatrader5 process ! ',1); exitCode = 4; cleanup(4); return; end
So das war es.
Wer fragen hat ..bitte
Gruß
Danke Christian .. :)!
Hab die Files nochmal als zip hochgeladen.
MatLab files löscht das Forum gleich wieder.
Wow! Danke Christian!
Schreib doch einmal einen Artikel darüber?
Da könnte ich mit dem Lizensmodell von MatLab in Schwierigkeiten kommen.
Wenn ich es kostenlos ins Forum stelle bin ich auf der sicheren Seite :-)
Habe aber auch wenig Interesse für MQ zu arbeiten.
