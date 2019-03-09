CPositionInfo
Amando,
- klicke mal auf CodeBase
- Dann wählst Du MT5 & Expert Advisor und sucht Die einen aus: zB. Puria method
- Dann studierst Du wie es dort gemacht wird..
Du verwechselst da etwas:
Ein Object von der Klasse CTrade wird so erstellt
#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade;
Und das von der Klasse CPositionInfo folgend.
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
CPositionInfo position;
Erst dann kannst du
position.SelectByTicket(TicketID);
anwenden.
Danke, jetzt ist es klar
kannst Du mis den Hintergrund dafür erklären??
offne ich mit dem CPositioniInfo die Klasse?
Klarr , ich mach es kurz.
CTrade und CPositionInfo sind Klassennamen.Den Namen einer Klasse findest du in der *.mqh passend zur Klasse.
Ein Objekt wird erstellt und zwar eine Kopie in dem du den Klassennamen gefolgt von dem Namen des neuen Objektes.
Mehr findest du hier :
https://www.mql5.com/de/docs/basis/oop
https://www.mql5.com/de/articles/351
https://www.mql5.com/de/articles/116
http://www.online-tutorials.net/c-c%2b%2b-c/c%2b%2b-tutorial-teil-1/tutorials-t-1-58.html
- www.mql5.com
Danke, das war mal super verständlich 🍾🍾🍾
Hallo,
ist das nur bei mir ein Fehler oder denk ich grad zu kompliziert
ich definiere in einen EA im allgemeinen Teil
meine Intuition war, das ich dann einfach auf die Klasse zugreifen kann.
quasi
das funktioniert ja in allen anderen Trade Klassen auch so
nur hier kennt er es nicht
https://www.mql5.com/de/docs/standardlibrary/tradeclasses/cpositioninfo