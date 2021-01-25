MQL5 Broker
Carl du müsstest da vielleicht mal etwas aufklären.
Im englischen und russischen Forum unter Regeln steht "negative" Diskusionen sind nicht erwünscht. Von strikt steht da nichts.
"Strikt" heißt für mich, es wird sofort gelöscht.
Vielleicht wird es woanders etwas freundlicher und umgänglicher formuliert, wird aber auch da gleich behandelt: gelöscht.
Und wenn jemand versuchen sollte zB. immer wieder einen Broker (oder Produkt) hier zu benennen, wird er wohl zeitweise gesperrt (ist mir aber noch nicht unterkommen).
Das rechtfertigt doch das Wort strikt - oder?
Wenn du es so nennst , ja natürlich.
Bin nur etwas verwundert gewesen. Und eigentlich habe ich auch keine wirkliche Broker Diskussion in den anderen Foren gesehen.
Also bleibt es beim strikt.
Hier noch der Beweis :
Naja, die Frage nicht, die Antwort schon.
Es wäre jam mal eine option von metaquotes eine liste mit mt4 und mt5. Rokern zu veröffentlichen
Warum?
- Es gibt Missy Google und andere Vorzimmerdamen mit deren Hilfe man sehr viel besser suchen kann!
- Die Broker sind zahlende Kunden von Metaquotes - sie müssen sich da unbedingt neutral verhalten - man ist ja nicht Google, Amazon oder Facebook..
Schreib mir eine PM, ich kann dir objektiv betrachtet einige Tips geben.
Gruß
HALLO!
Habe schon mehrfach versucht, neben dem DEMO-Konto ein REAL-Handelskonto zu eröffnen...funktioniert aber nicht!!
Das Eröffnen des Kontos funktioniert. Es wird ein Konto mit allen Zugangsdaten angelegt.
Wenn ich dann aber eine Depot-Einzahlung vornehmen wil, wird mir das angelegte ?REAL?-Konto als Demo-Konto angezeigt. Dies auch in negativer, also deaktivierter Grau-Farbe.
Wie muß ich da vorgehen, daß das funktioniert?
Ich verstehe bei den dort gestellten Finanz-Fragen auch nicht, was die Bezeichnung "K" bedeutet...
Darüber hinaus wird in dem Feld "Einzahlungsbetrag "500 USD" oder EUR angezeigt. Ist das als Minimum zu verstehen??
Für die Weiterhilfe bestem Dank im Voraus!
