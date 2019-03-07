Warum ingnoriert Metaquotes eigentlich die ESMA
weil man dort auch denkt, dass es eine Sch...entscheidung der ESMA ist?
Signale können ja auch außerhalb der EU gehandelt werden....MQl5.com sitzt in Zypern.Was kümmert die das ?
Die Republik Zypern ist seit dem 1. Mai 2004 Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), und zwar mit ihrem völkerrechtlich anerkannten Territorium. De jure bedeutet das, dass auch der türkische Norden der Insel Unionsgebiet darstellt, auf dem die Republik Zypern ihr Recht jedoch nicht ausüben kann.
Tino Viehweg:
bedeutet aber auch, die Regularien gelten dort
Tino Viehweg:
Danke für das auffüllen meiner Wissenslücke :-)
- Also MetaQuotes ist da das vollkommen falsche Zielobjekt!
- MetaQuotes ist KEIN Broker, es stellt nur Demokonten zur Verfügung und für die gilt wohl kein Leverage-Gesetz!
- Die Bestimmungen des Leverage werden vom Broker festgelegt - über die wir hier nicht diskutieren dürfen!
- Also jeder fragt seinen Broker oder
- sucht sich mit Hilfe von Missy Google einen anderen.
Carl Schreiber:
Zu 2. Carl anscheinend schon.
Hab da was zu gefunden
Und Ziel ist die MQL5.com Ltd
Möglich das reine Forex-Accounts im DEMO ausgeschlossen sind was ich aber nicht glaube.
Nun, Metaquotes kann argumentieren, dass es eben kein aktiver CFD-Broker ist, da es neben Demokonten keine Echtgeldkonten zur Verfügung stellt (wie ein echter Broker) und auch vom Kleinstanleger kein Geld dafür entgegen nimmt.Ausschlaggebend ist wahrscheinlich, ob und dass man eine Lizenz als Broker hat.
wenn man Signale sucht, gut ich will keine Abonieren, sondern nur sehen wie profitabel manche sind die EU Richtlinien bzw die US Richtlinien?
EU: Hebel 1:30
US: Hebel 1:50
Metaquotes: Einschränkung beim suchen auf 1:100