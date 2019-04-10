RSI EA V2 von Vladimir Karputov - Seite 3
Morgen mache ich das, versprochen, habe mein Notebook aktuell nicht dabei
Hallo, bin neu hier im Forum. Wie kann man den EA herunterladen?
Such ihn mit der Suche oben rechts, dann schau wo es ihn gibt und dann lies die Regeln dort.
Warte du meinst abgeänderte Datei ? Alles was ich abgeändert habe, steht doch im Beitrag, mehr habe ich nicht getan
Ich meine die Presets welche du verwendest. Die Datei habe ich kopiert und den geänderten Teil eingesetzt.
Da musst du das Original Downloaden, übrigens macht der EA seinen Job immer noch fein, nur die Handelsfrequenz ist mir noch zu niedrig, 3-5 trades die Woche...
ich würde gerne deine Version 2 mit bereits voreingestellter Preset welche du verwendest kopieren. Könntest du eine solche mq Datei hier posten bitte?
Also ich versteh dich wirklich nicht. Es steht eigentlich alles in diesem thread, ein wenig eigenengament ist schon notwendig
Enspricht diese Einstellung nun der Einstellung welche du verwendest?
