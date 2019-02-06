wo sind die Funktionen

hallo,


kennt das wer? hat schon mal wer 

MathSum(Array oder double);

ausprobiert?


https://www.mql5.com/de/docs/standardlibrary/mathematics/stat/mathsubfunctions


das ist mir in der Doku schon mehrmals über den weg gelaufen, aber wirklich geben tuts das nicht oder?


lg

amando

Dokumentation zu MQL5: Standardbibliothek / Mathematik / Statistik / Hilfsfunktionen
Eine Gruppe der Funktionen, die die grundlegenden mathematischen Operationen ausführen: Berechnung der Gamma-Funktion, Beta-Funktion, Fakultät, Exponentialfunktion, Logarithmen mit unterschiedlicher Basis, Quadratwurzel u.Ä. Es ist...
 

daaaaaaaaa sind sie

//+------------------------------------------------------------------+
//| Computes the sum of the values in array[]                        |
//+------------------------------------------------------------------+
double MathSum(const double &array[])
  {
   int size=ArraySize(array);
   if(size==0)
      return(QNaN);
//--- calculate sum
   double sum=0.0;
   for(int i=0; i<size; i++)
      sum+=array[i];
//--- return sum
   return(sum);
  }



Math.mqh includieren und dann sollten sie zur Verfügung stehen.

Ich nutze und nutzte sie noch nie.


Gruß

 
Christian:

daaaaaaaaa sind sie



Math.mqh includieren und dann sollten sie zur Verfügung stehen.

Ich nutze und nutzte sie noch nie.


Gruß

Alles klar, das steht ja nirgends

 
amando:

Alles klar, das steht ja nirgends

Kein Problem Amando , musst einfach mal den ganzen include Ordner durchstöbern.

Man findet manchmal Funktionen die noch garnicht "Publik" sind.

Hier zum Beispiel.


double QNaN   =(double)"nan";   // QNaN
double QPOSINF=(double)"inf";   // +infinity 1.#INF 
double QNEGINF=(double)"-inf";  // -infinity -1.#INF

ist ganz oben in der math.mqh definiert.


Einen String nach double casten ...war mir auch bis jetzt neu.

MQL5 Eigenheit

