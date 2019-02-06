wo sind die Funktionen
daaaaaaaaa sind sie
//+------------------------------------------------------------------+ //| Computes the sum of the values in array[] | //+------------------------------------------------------------------+ double MathSum(const double &array[]) { int size=ArraySize(array); if(size==0) return(QNaN); //--- calculate sum double sum=0.0; for(int i=0; i<size; i++) sum+=array[i]; //--- return sum return(sum); }
Math.mqh includieren und dann sollten sie zur Verfügung stehen.
Ich nutze und nutzte sie noch nie.
Gruß
Alles klar, das steht ja nirgends
amando:
Kein Problem Amando , musst einfach mal den ganzen include Ordner durchstöbern.
Man findet manchmal Funktionen die noch garnicht "Publik" sind.
Hier zum Beispiel.
double QNaN =(double)"nan"; // QNaN double QPOSINF=(double)"inf"; // +infinity 1.#INF double QNEGINF=(double)"-inf"; // -infinity -1.#INF
ist ganz oben in der math.mqh definiert.
Einen String nach double casten ...war mir auch bis jetzt neu.
MQL5 Eigenheit
hallo,
kennt das wer? hat schon mal wer
MathSum(Array oder double);
ausprobiert?
https://www.mql5.com/de/docs/standardlibrary/mathematics/stat/mathsubfunctions
das ist mir in der Doku schon mehrmals über den weg gelaufen, aber wirklich geben tuts das nicht oder?
lg
amando