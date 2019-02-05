Marketorder bei Futures
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit, Marketorder bei Futures abzufragen?
Mit MarketBookGet bekomme ich die Daten von der Markttiefe zurück.
Kann jmd. da helfen?
US
Deine eigenen orders kannst du abfragen, fremde natürlich nicht. Sowas nennt sich auch datenschutz
Deine Frage macht keinen Sinn!
Eine MarketOrder ist Dein Auftrag jetzt zum Preis, den Dir der Broker gibt, zu kaufen oder verkaufen, was willst Du da vorher abfragen?
In der Marktiefe stehen wohl die Preise, zu denen bei Deinem Broker andere kaufen bzw. verkaufen wollen.
Der Broker - meistens - handelt ja nicht selbst! Er kann also Deinen Auftrag nur zu den Preisen realisieren, den andere anbieten - so die Theorie.
Ich versuche meine Frage anderes zu formulieren:
Ihr seht unten die agressiven Käufer die reinkommen in den Markt. Folge dieser aggresiven Käufer ist, dass der Kurs nach oben bewegt.
Meine Idee ist, zur Laufzeit die Menge der agressiven Käufer und Verkäufer ermitteln. Und je nachdem eine Posi öffnen. Wenn die Menge der Käufer größer ist, dann eine Long und ansonsten eine Short-Posi.
Kann man dies mit Times and Sales ermitteln? Oder kennt ihr eine andere Alternative?
Mach dich doch erstmal schlau was die einzelnen Fachbegriffe bedeuten.
Du redest sehr verwirrend.
Und wenn DEIN Broker keine Markttiefe für Futures anbietet kannst du sie auch nicht nutzen.
Erst Informieren dann die Frage formulieren.
Gruß
ps : da sieht mann garnichts außer Zahlen :-) ..weder die Sell Seite noch die Buy Seite ist erkennbar .
