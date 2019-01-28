Suche den Button - "Setting" im MT4
Ich bin beim Einrichten im MT4
Vergiss MT4 und nimm MT5
Ich bin beim Einrichten im MT4 dort will ich im Programm den Button "Setting" anklicken,aber ich komme da nicht hin.
Bei mir ist unten links "Einstellen" zu sehen das wars dann auch. Unten links muss auch der Button Setting sein, habe das entdeckt mit "F1"
kann mir einerdabei helfen?
H.K
Ich verstehe nicht ganz was Du willst, mach doch mal ein paar Screenshots.
Moin,
Unten links steht Einstellungen ich will weiter links zu den Button "Setting" kommen wie öffne ich das ganze wie komme ich den Button Setting?
Moin,
Unten links steht Einstellungen ich will weiter links zu den Button "Setting" kommen wie öffne ich das ganze wie komme ich den Button Setting?
Woher weißt du denn das da ein Button Settings sein muss ?
Wenn deine Spracheinstellung beim Installieren vom MT4 von flachex(umgangssprachlich ) deutsch ist kommt auch ein Text "Settings" nicht in Frage.
Alles was du als Anfänger brauchst steh in der Hilfe
Hier der screenshot den du bringen solltest.
Frisch installiert von flachex. Da gibt es auch kein "unten links steht Einstellungen"
Gruß
Er meint die Einstellung im Tester. Wenn man eine Englische Version installiert hat, steht dort Settings statt Einstellung.
Siehe Übersetzung.
Vermutlich weil er dort schon ist
Im Terminal oben auf Ansicht (evtl. view) klicken und Strategietester auswählen, dann rechts auf Start drücken?
Manchmal habe ich das Gefühl die von mql5.com machen das als Tests und amüsieren sich dann köstlich...
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Ich bin beim Einrichten im MT4 dort will ich im Programm den Button "Setting" anklicken,aber ich komme da nicht hin.
Bei mir ist unten links "Einstellen" zu sehen das wars dann auch. Unten links muss auch der Button Setting sein, habe das entdeckt mit "F1"
kann mir einerdabei helfen?
H.K