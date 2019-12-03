Signal 1:1 Kopieren brauche dringend Hilfe

Neuer Kommentar
 
Hallo ich habe folgendes Problem. Ich haben ein Signal abboniert, das 0,01er Lots kauft, bei mir kommen aber 0,02er an. Liegt es daran, das ich das doppelte Kapital verwende? Kann man irgendwo einstellen, dass ich das Signal mit den ursprünglichen Lots nutzen kann? Quasi downgraden?
 
Martin0185:
Hallo ich habe folgendes Problem. Ich haben ein Signal abboniert, das 0,01er Lots kauft, bei mir kommen aber 0,02er an. Liegt es daran, das ich das doppelte Kapital verwende? Kann man irgendwo einstellen, dass ich das Signal mit den ursprünglichen Lots nutzen kann? Quasi downgraden?

Frag beim anbieter nach

 
Der Anbieter weiß nicht warum ich doppelte Lots bekomme
 

Lies mal: https://www.mql5.com/de/articles/618   

Da gibt's auch eine Losgrößenberechnung.

Es hängt ab vom Kontostand und dem Leverage des Kontos.

Allgemeine Informationen zu Handelssignalen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5
Allgemeine Informationen zu Handelssignalen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5
  • www.mql5.com
MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Handelssignale ist ein Service, mit dessen Hilfe Händler Handelsoperationen eines Signale-Anbieters kopieren können. Einige Händler haben für aktives Handeln nicht genug Zeit, und anderen mangelt es an dem nötigen Selbstvertrauen oder dem Wissen, um im Markt tätig zu werden. Mit Hilfe des Handelssignale Services kann...
 

Ja, das liegt an deinem doppelten Kapital, du kannst das im Terminal oben unter Extras >>> Optionen >>> Signale >>> Nicht mehr als ...% (wenn du sein Kapital und den Hebel kennst) einstellen.

Stell mal auf 50% und dann schau was geöffnet wird (Hebel ist ja wahrscheinlich gleich?)

 
Der Hebel vom Anbieter ist höher, was auch OK ist. Ich möchte halt nur, dass keine größeren Positionen als beim Signalgeber aufgemacht werden. Aber anscheinend geht das nicht
 
Martin0185:
Der Hebel vom Anbieter ist höher, was auch OK ist. Ich möchte halt nur, dass keine größeren Positionen als beim Signalgeber aufgemacht werden. Aber anscheinend geht das nicht
Das geht wenn du wie Tino bereits geschrieben hat, das Verfügbare Kapital zum kopieren entsprechend einstellst. 
 
d
    Martin Herrmann:
Der Hebel vom Anbieter ist höher, was auch OK ist. Ich möchte halt nur, dass keine größeren Positionen als beim Signalgeber aufgemacht werden. Aber anscheinend geht das nicht

Hi, du kannst in deinem MT4/MT5 unter EXTRAS -> Optionen -> Signale einstellen wie viel von deinem Kapital für das Signal verwendet wird. Dementsprechend werden dann Die Lots angepasst. 

Neuer Kommentar