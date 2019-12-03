Signal 1:1 Kopieren brauche dringend Hilfe
Hallo ich habe folgendes Problem. Ich haben ein Signal abboniert, das 0,01er Lots kauft, bei mir kommen aber 0,02er an. Liegt es daran, das ich das doppelte Kapital verwende? Kann man irgendwo einstellen, dass ich das Signal mit den ursprünglichen Lots nutzen kann? Quasi downgraden?
Martin0185:
Frag beim anbieter nach
Der Anbieter weiß nicht warum ich doppelte Lots bekomme
Lies mal: https://www.mql5.com/de/articles/618
Da gibt's auch eine Losgrößenberechnung.
Es hängt ab vom Kontostand und dem Leverage des Kontos.
Ja, das liegt an deinem doppelten Kapital, du kannst das im Terminal oben unter Extras >>> Optionen >>> Signale >>> Nicht mehr als ...% (wenn du sein Kapital und den Hebel kennst) einstellen.
Stell mal auf 50% und dann schau was geöffnet wird (Hebel ist ja wahrscheinlich gleich?)
Der Hebel vom Anbieter ist höher, was auch OK ist. Ich möchte halt nur, dass keine größeren Positionen als beim Signalgeber aufgemacht werden. Aber anscheinend geht das nicht
Martin0185:Das geht wenn du wie Tino bereits geschrieben hat, das Verfügbare Kapital zum kopieren entsprechend einstellst.
Martin Herrmann:
Hi, du kannst in deinem MT4/MT5 unter EXTRAS -> Optionen -> Signale einstellen wie viel von deinem Kapital für das Signal verwendet wird. Dementsprechend werden dann Die Lots angepasst.
