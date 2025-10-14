Bibliotheken: BestInterval - Seite 29

Hallo!

Bei der Kompilierung tritt ein Fehler auf. Ist jemandem dieser Fehler schon einmal aufgefallen?

Ich habe das Forum durchsucht, aber ich glaube nicht, dass es schon diskutiert wurde.

Dmitrii Verevkin #:

bei der Kompilierung ein Fehler auftritt.

Fügen Sie diese Zeilen zu Deal.mqh hinzu.

#include "Deal_Base.mqh"

struct DEAL : public DEAL_BASE
{
  int Index;

  void ToNull( DEAL &Deals[] ) const
  {
  #ifdef __MQL5__
    Deals[this.Index].DEAL_BASE::ToNull();
  #else // __MQL5__ - https://www.mql5.com/ru/forum/322209#comment_13314616
    Deals[this.Index].ToNull();
  #endif // __MQL5__

    return;
  }
  
  void operator =( const DEAL_BASE &bDeal )
  {
    /*das.*/ DEAL_BASE::operator=(bDeal); // https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3368#comment_48437633
    
    return;
  }  
};
 
Dmitrii Verevkin #:

Das hat geholfen.

Danke!

