Hallo!
Fügen Sie diese Zeilen zu Deal.mqh hinzu.
Hallo!
Das hat geholfen.
Danke!