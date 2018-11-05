Ausführungsproblem MA Crossover EA
Hallo,
Ich habe deinen Vorschlag angenommen und etwas umgeschrieben. Nun habe ich folgendes Ergebnis:
Dies ist natürlich nicht das was ich mir erwünscht habe, zwar ist nun die Fehlauslösung verschwunden jedoch wird die Long Order des 4. Signals viel zu spät ausgeführt.
Naja das ist das Problem der Bar #0: sie ist "re-painting"!
Entweder geht Du 1 oder 2 Zeitrahmen 'runter oder Du wartest bis Bar #0 ist zu 90% fertig.
Die Zeitrahmen werden an 3. Stelle der Definition angegeben, an welcher aktuell die 3 steht, richtig?
wie würde es funktionieren zu warten bis die Bar #0 zu 90% fertig ist?
Gibt es nicht die Möglichkeit einfach immer den Schlusskurs der Bar 0 zu verwenden also den allerletzten Wert?
Die Zeitrahmen werden an 3. Stelle der Definition angegeben, an welcher aktuell die 3 steht, richtig?
wie würde es funktionieren zu warten bis die Bar #0 zu 90% fertig ist?
Gibt es nicht die Möglichkeit einfach immer den Schlusskurs der Bar 0 zu verwenden also den allerletzten Wert?
Seufz - lern mal das System verstehen!
- CopyBuffer, Zeitrahmen - lies selber nach, geht schneller!
- Dauer der Bar, davon halt 90% - wenn Du das nicht ausrechnen kannst, bist Du im Forexhandel vielleicht nicht ganz richtig?
- Bid ist IMMER der Schlusskurs der aktuellen Bar, also der Bar #0. Der wandert halt von open[0] über high[0] und low[0] zu close[0].
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Guten Tag,
mein EA basiert auf einem Moving Average Crossover System, soweit funktioniert alles aber die Ausführung in einem Sonderfall macht Probleme. Ein Ausschnitt zur Veranschaulichung.
Es ist zu sehen wie der EA arbeitet bei (fast) jedem schneiden der Durchschnitte und das ist das Problem, zwischen der 3. und 4. Aktion von Links haben sich die MAs anscheinend in der Kerzenperiode berührt jedoch möchte ich dass der EA nur mit dem Schlusskurs der Kerzen handelt durch welchen hier die 4. Aktion erst 2 Kerzen später erfolgt wäre. Daher bitte ich um Hilfe. Vielen Dank im voraus.