OpenCL / Grafikkarte für Optimierung nutzen
Was hast Du für eine Grafikkarte, wo wird diese nicht angezeigt, sind die aktuellen Treiber installiert zur Grafikkarte, was für ein Betriebssystem wird verwendet und unterstützt Deine Grafikkarte OpenCL?
Gruss Heinz
Bei mir wird die OpenCL Unterstützung ausgeführt.
Habe die ersten beiden Files aus dem Link ausgeführt.
Link zu einem Artikel https://www.mql5.com/de/articles/405
Siehe Bilder . Laptop mit GTX960m und allen nötigen Treibern
Build 1881
Gruß
Sorry, das habe ich natürlich vergessen.
hier sind noch alle Daten dazu.
Ich hoffe ich kann die Grafikkarte auch für die Optimierungsrechnungen benutzen.
Von den Treibern her ist alles aktualisiert, daher finde ich meinen Fehler nicht.
Beste Grüße
Christoph
Du verwechselst da etwas.
OpenCL ist eine Schnittstelle zur Grafikkarte.
Diese muss explizit "programmiert" werden.
Bedeutet , du musst deine Berechnungen in ein neues Stück Code packen was dann von der GK verarbeitet werden kann.
Siehe Artikel meines letzten Beitrages.
Die Agenten werden damit nicht beschleuningt.
Gruß
