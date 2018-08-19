OpenCL / Grafikkarte für Optimierung nutzen

Neuer Kommentar
 
Hallo,

ich habe gelesen das openCL durch den MT5 unterstützt wird.

Leider wird die Grafikkarte bei mir nicht angezeigt.

Hat jemand eine Idee?

Ich freue mich auf eure Hilfe.

Christoph 
 

Was hast Du für eine Grafikkarte, wo wird diese nicht angezeigt, sind die aktuellen Treiber installiert zur Grafikkarte, was für ein Betriebssystem wird verwendet und unterstützt Deine Grafikkarte OpenCL?

Gruss Heinz

 

Bei mir wird die OpenCL Unterstützung ausgeführt.

Habe die ersten beiden Files aus dem Link ausgeführt.

Link zu einem Artikel https://www.mql5.com/de/articles/405


Siehe Bilder . Laptop mit GTX960m und allen nötigen Treibern

Build 1881


Gruß

OpenCL: Die Brücke zu parallelen Welten
OpenCL: Die Brücke zu parallelen Welten
  • www.mql5.com
Dieser Beitrag ist der erste in einer kurzen Reihe von Publikationen zur Programmierung in OpenCL oder Open Computing Language. Vor der Unterstützung von OpenCL erlaubte die MetaTrader-5-Plattform in ihrer aktuellen Form nicht den direkten, d. h. nativen Gebrauch und Genuss der Vorteile von Multi-Core-Prozessoren zur Beschleunigung von...
 
Heinz Kappler:

Was hast Du für eine Grafikkarte, wo wird diese nicht angezeigt, sind die aktuellen Treiber installiert zur Grafikkarte, was für ein Betriebssystem wird verwendet und unterstützt Deine Grafikkarte OpenCL?

Gruss Heinz

Sorry, das habe ich natürlich vergessen.


hier sind noch alle Daten dazu.


Ich hoffe ich kann die Grafikkarte auch für die Optimierungsrechnungen benutzen.


Von den Treibern her ist alles aktualisiert, daher finde ich meinen Fehler nicht.


Beste Grüße


Christoph

Dateien:
Agenten.jpg  97 kb
Systemdaten.jpg  172 kb
 
Ich hoffe ich kann die Grafikkarte auch für die Optimierungsrechnungen benutzen.

Du verwechselst da etwas.

OpenCL ist eine Schnittstelle zur Grafikkarte.

Diese muss explizit "programmiert" werden.

Bedeutet , du musst deine Berechnungen in ein neues Stück Code packen was dann von der GK verarbeitet werden kann.

Siehe Artikel meines letzten Beitrages.


Die Agenten werden damit nicht beschleuningt.


Gruß

Neuer Kommentar