Mt4 - alle offenen Chartfenster mit einem Template refreshen
Hallo,
//+------------------------------------------------------------------+ //| Templates.mq4 | //+------------------------------------------------------------------+ #property strict #property show_inputs //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ input string template_name; // enter template name void OnStart() { //--- long cur_chart_id=ChartFirst(); while(cur_chart_id!=-1) { ChartApplyTemplate(cur_chart_id,template_name); cur_chart_id=ChartNext(cur_chart_id); } } //+------------------------------------------------------------------+
*** Vielen Dank, funktioniert super! ***
hey sorry but where do i put these lines of codes? i am new to this.
It is a complete script, just save, compile and start it.
Es ist ein vollständiges Skript, einfach speichern, kompilieren und starten.
(We can speek German here)
wolf1210:Welche MT4-Version, es gibt schon ein neues update auf 1320.
Hallo WeHu
bei mir geht plötzlich die chart-cascade nicht mehr. I kann also die charts nur noch so anordnen wie im Bild gzeigt.
Kannst du helfen`?
Danke
Moin,
im MT4 habe ich 12 Chartfenster offen (z.B. EURUSD, USDJPY, GBPUSD, usw.). Jedem Fenster ist das selbe Template zugewiesen.
Kann ich, nach einer Änderung am Template, alle 12 Chartfenster auf einmal mit den Änderungen des Template versorgen?
Möchte mir den mühsamen Weg sparen:
Chartfenster klicken, Vorlagenbutton klicken, Template auswälen und klicken - und das 12 mal...
Ganz zu schweigen, dass ich auch noch mehrer Profile habe, die auch wieder je 12 Chartfenster haben.
Hat jemand einen guten Tipp?
Danke!
Schöne Grüße