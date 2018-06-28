MT5 "VPS registrieren" Funktion nicht vorhanden.

Hallo!

Ich habe den MT5 über Activtrades runtergeladen und installiert. Nun wollte ich bei Metatrader einen VPS "Mieten". Wenn ich wie beschrieben im MT5-Navigator mit Rechtsklick auf das Konto klicke fehlt mir die Funktion "Virtuellen Server registrieren".

Liegt das an Activtrades oder etwas anderem?

Danke

Sven

 
Hallo,
Bitte gib einen Screenshot an
 

ActivTrades meint, diese Funktion wird nicht unterstützt. Und nun? Anderen Broker oder wie komme ich jetzt weiter.

Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.

 
Versuchen Sie, ein Terminal von metatrader 5.com herunterzuladen und zu installieren. Stellen Sie dann eine Verbindung zu demselben ActivTrades-Konto her und versuchen Sie, ein VPS zu registrieren
 

@svent75

Anbei ein Screenshots eines MT5 Terminals von Activtrades- es sind alle Funktionen (aktueller Build) vorhanden.

Wäre meiner Meinung nach auch seltsam, wenn nicht.


Kann es sein, dass Du gar nicht bei MQL5-community im Terminal angemeldet bist?

Oder Du zwar angemeldet bist, aber keinen Server buchen darfst (unvollständige Registrierung bei mql5.com)?


AT MT5 virtueller Server

 

Es ist zum Verzweifeln. Ich bin in der Community angemeldet. Ich sehe auch nicht, daß das Profil unvollständig ist. Ich habe auch 20 USD Guthaben.

Ich habe den MT5 deinstalliert und neu installiert. Die Funktion ist weiterhin nicht verfügbar.

 
Schreib mit ScreenShots an den ServiceDesk: In Deinem Profil auf der linken Seite, etwas unterhalb der Mitte.
