MT5 "VPS registrieren" Funktion nicht vorhanden.
Hallo,
Bitte gib einen Screenshot an
Versuchen Sie, ein Terminal von metatrader 5.com herunterzuladen und zu installieren. Stellen Sie dann eine Verbindung zu demselben ActivTrades-Konto her und versuchen Sie, ein VPS zu registrieren
Anbei ein Screenshots eines MT5 Terminals von Activtrades- es sind alle Funktionen (aktueller Build) vorhanden.
Wäre meiner Meinung nach auch seltsam, wenn nicht.
Kann es sein, dass Du gar nicht bei MQL5-community im Terminal angemeldet bist?
Oder Du zwar angemeldet bist, aber keinen Server buchen darfst (unvollständige Registrierung bei mql5.com)?
Es ist zum Verzweifeln. Ich bin in der Community angemeldet. Ich sehe auch nicht, daß das Profil unvollständig ist. Ich habe auch 20 USD Guthaben.
Ich habe den MT5 deinstalliert und neu installiert. Die Funktion ist weiterhin nicht verfügbar.
Schreib mit ScreenShots an den ServiceDesk: In Deinem Profil auf der linken Seite, etwas unterhalb der Mitte.
Hallo!
Ich habe den MT5 über Activtrades runtergeladen und installiert. Nun wollte ich bei Metatrader einen VPS "Mieten". Wenn ich wie beschrieben im MT5-Navigator mit Rechtsklick auf das Konto klicke fehlt mir die Funktion "Virtuellen Server registrieren".
Liegt das an Activtrades oder etwas anderem?
Danke
