VPS nicht mehr wählbar(?)
Mit dem MetaQuotes VPS habe ich keine Erfahrung aber ich weiß von PayPal, das die Schwierigkeiten machen, wenn Dein Browser noch alte Cookies hat!
Lösch mal alle Cookies (zumindest die von Paypal) und versuch es nochmal.
Ich hab jetzt mal ein MT4-DemoKonto bei JFD eröffnet und erhalte dann den VPS vom Metaquotes in Amsterdam:
Da steht nur, dass er schneller ist als mein PC.
Bei "Weiter" müsste ich dann meine Konto bei Metaquotes angeben.
Kannst Du denn auf Dein Konto bei Metaquotes Geld einzahlen? Eigentlich geht das doch so rum: Erst wenn dort Geld ist, kann man mit dem Geld was mieten oder kaufen.
Also bei mir ist das so:
Erst die Auswahl
Dann die Bezahlmethode (PayPal) von Metaqoutes steht da nix
dann einloggen
und dann die animation die nicht mehr aufhört
Ich glaube als ich das erste mal einen Server gemietet hatte, musste das über mein MQL5 Account gebucht werden, aber da stehen eben keine weiteren Auswahlmöglichkeiten weder bei der Bezahlung, noch bei der Auswahl der Server, die es ja sonst gab...
Da kann ich Dir nur mehr raten, Dich an den Service Desk zu wenden, schick die Bilder mit.
Versuchen Sie zuerst den benötigten Betrag auf Ihr Benutzerkonto einzuzahlen (Profil -> Zahlungen -> Einzahlen)
Erst danach können Sie einen VPS im Terminal mieten, als Bezahlmethode wählen Sie nicht PayPal sondern MQL5-Account
Hmm - intuitiv legt die Benutzerführung das (Profil -> Einzahlung) nicht unbedingt nahe, vor allem, weil in den angebotenen Fenstern die Option MQL5-Account nicht erkennbar ist - ich sehe nur MQL5-Coupons.
ok, es war etwas unglücklich formuliert.
Wenn es ausreichend Geld auf dem MQL5-Account gibt, verwendet der Wizzard diese Zahlungsmethode automatisch.
Hallo
Vor etwa 1 1/2 Jahren hatte ich mal einen VPS gemietet, dies lief folgender maßen ab:
MT4 Öffnen -> Navigator -> rechtsklick auf mein Konto -> Virtuellen Server registrieren. Dann kam eine Auswahl an möglichen Anbietern -> und anschließend die Bezahloption -> integrieren fertig, eben so wie in der Videobeschreibung erklärt.
Jetzt wollte ich wieder einen mieten, aber ab "Virtuellen Server registrieren" kommt jetzt nur noch 1 Auswahl und zwar die meines Brokers ActivTrades.
Aber auch das geht irgendwie nicht, beim Bezahlvorgang (PayPal) hängt das Dialogfenster bei der busy Animation fest (dieser rotierende Ring mit dem Schloss in der Mitte).
Wo ist da der Fehler und warum gibt es keine Auswahl mehr?
Gruß
Mario Michel