VPS nicht mehr wählbar(?)

Neuer Kommentar
 

Hallo


Vor etwa 1 1/2 Jahren hatte ich mal einen VPS gemietet, dies lief folgender maßen ab:


MT4 Öffnen -> Navigator -> rechtsklick auf mein Konto -> Virtuellen Server registrieren. Dann kam eine Auswahl an möglichen Anbietern -> und anschließend die Bezahloption -> integrieren fertig, eben so wie in der Videobeschreibung erklärt.


Jetzt wollte ich wieder einen mieten, aber ab "Virtuellen Server registrieren" kommt jetzt nur noch 1 Auswahl und zwar die meines Brokers ActivTrades.

Aber auch das geht irgendwie nicht, beim Bezahlvorgang (PayPal) hängt das Dialogfenster bei der busy Animation fest (dieser rotierende Ring mit dem Schloss in der Mitte).

Wo ist da der Fehler und warum gibt es keine Auswahl mehr?


Gruß

Mario Michel

 

Mit dem MetaQuotes VPS habe ich keine Erfahrung aber ich weiß von PayPal, das die Schwierigkeiten machen, wenn Dein Browser noch alte Cookies hat!

Lösch mal alle Cookies (zumindest die von Paypal) und versuch es nochmal.

 
Carl Schreiber:

Mit dem MetaQuotes VPS habe ich keine Erfahrung aber ich weiß von PayPal, das die Schwierigkeiten machen, wenn Dein Browser noch alte Cookies hat!

Lösch mal alle Cookies (zumindest die von Paypal) und versuch es nochmal.



Hi carl schreiber

Es öffnet sich kein browser, sondern einfach nur das dialogfenster innerhalb der mt4 anwendung, da kann ich keine coockies löschen... ausserdem werden bei mir alle coockies automatisch nach jedem schließen des browsers gelöscht... ich hatte es auch ebenfalls öffter versucht, manchmal hängts schon bei der anmeldung, dann wieder erst beim abschluss des bezahlvorgangs. 

Und was ist denn mit der Auswahl die sonst vorhanden war?

Gruß 
Mario Michel 
 

Ich hab jetzt mal ein MT4-DemoKonto bei JFD eröffnet und erhalte dann den VPS vom Metaquotes in Amsterdam:


Da steht nur, dass er schneller ist als mein PC.

Bei "Weiter" müsste ich dann meine Konto bei Metaquotes angeben.

Kannst Du denn auf Dein Konto bei Metaquotes Geld einzahlen? Eigentlich geht das doch so rum: Erst wenn dort Geld ist, kann man mit dem Geld was mieten oder kaufen.

 

Also bei mir ist das so:

Erst die Auswahl


Dann die Bezahlmethode (PayPal) von Metaqoutes steht da nix

dann einloggen

und dann die animation die nicht mehr aufhört


Ich glaube als ich das erste mal einen Server gemietet hatte, musste das über mein MQL5 Account gebucht werden, aber da stehen eben keine weiteren Auswahlmöglichkeiten weder bei der Bezahlung, noch bei der Auswahl der Server, die es ja sonst gab...

 

Da kann ich Dir nur mehr raten, Dich an den Service Desk zu wenden, schick die Bilder mit.

 
ok danke
 
Mario Michel:

Versuchen Sie zuerst den benötigten Betrag auf Ihr Benutzerkonto einzuzahlen (Profil -> Zahlungen -> Einzahlen)
Erst danach können Sie einen VPS im Terminal mieten, als Bezahlmethode wählen Sie nicht PayPal sondern MQL5-Account

 
Alexey Petrov:

Versuchen Sie zuerst den benötigten Betrag auf Ihr Benutzerkonto einzuzahlen (Profil -> Zahlungen -> Einzahlen)
Erst danach können Sie einen VPS im Terminal mieten, als Bezahlmethode wählen Sie nicht PayPal sondern MQL5-Account

Hmm - intuitiv legt die Benutzerführung das (Profil -> Einzahlung) nicht unbedingt nahe, vor allem, weil in den angebotenen Fenstern die Option MQL5-Account nicht erkennbar ist - ich sehe nur MQL5-Coupons.

 
Carl Schreiber:

Hmm - intuitiv legt die Benutzerführung das (Profil -> Einzahlung) nicht unbedingt nahe, vor allem, weil in den angebotenen Fenstern die Option MQL5-Account nicht erkennbar ist - ich sehe nur MQL5-Coupons.

ok, es war etwas unglücklich formuliert.

Wenn es ausreichend Geld auf dem MQL5-Account gibt, verwendet der Wizzard diese Zahlungsmethode automatisch.


 
Alexey Petrov:

ok, es war etwas unglücklich formuliert.

Wenn es ausreichend Geld auf dem MQL5-Account gibt, verwendet der Wizzard diese Zahlungsmethode automatisch.


Ah super, ok ich versuch das mal - danke für den tip
12
Neuer Kommentar