Free VPS from MQL5 for 1 day

"Login-Passwort"
Im Fehler-Log steht, dass Dein Terminal sich nicht mit dem Server des Demokontos von Tickmill verknüpfen kann, das ist nicht das PWD der VPN, sondern das, das Du von Tickmill bei der Kontoeröffnung erhalten hast!
"Wenn ich den Computer ausschalte, wird der Handel mit dem VPS weitergehen? Wie kann ich das überprüfen?"
- Ausschalten: Ja, Dein EA sollte weiterlaufen und handeln!
- Überprüfen: Ganz einfach: Log Dich lokal auf Deinem PC in das Konto mit dem Investorspasswort ein und lass dann Deinen EA laufen. So erhältst Du immer dann einen Fehlermeldung, wenn der EA lokal handeln will und dann kannst Du sehen, ob der EA auf der VPN tatsächlich gehandelt hast.
Wenn Du Deinen EA geschickt programmiert hast, könnte er vielleicht auf dem Chart ein Objekt erzeugen zum besseren Vergleich!
Ich hatte eine alte Version von MT4 auf Windows XP und mein Signal von MT4 fehlte. Jetzt bin ich zu Windows 7 gewechselt, aber ich kann nicht mehr alles synchronisieren und der neue Mt4 zeigt VPS nicht an.
Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Ich ging zum alten MT4 - stoppte das VPS und stornierte es. Aber auf dem neuen MT4 kann ich das kostenlose Abonnement nicht für 1 Tag verlängern. Ich denke da bin ich registriert und ich darf keinen kostenlosen VPS auf dem neuen MT4 machen.
OK. Ich habe mich beim Support-Service beworben. Vielleicht kann das Problem gelöst werden.
Kannst du mein Signal sehen? Er ist irgendwo verschwunden.
Zugriff auf den Testserver VPS geöffnet. Wie die Übertragung von Mt4 erfolgreich bestanden. Wenn ich nun die Einstellungen des Expert Advisors ändere oder manuelle Befehle erstelle, muss ich jedes Mal MT4 und VPS synchronisieren?
Wir brauchen ein Trainingsvideo über VPS, um es noch einmal zu sehen, und dann ist es vom ersten Mal an unverständlich, dass es alles ist.
"Wir brauchen ein Trainingsvideo über VPS, .. "
Kennst Du das, ganz oben ist ein Video: https://www.mql5.com/de/vps/manage-forex-vps
Aber ich vermute, dass Du die VPS von TickMill verwendest, dann könnte es nur eingeschränkt hilfreich sein!
Inklusive für 1 Tag kostenlos. Wie zu verstehen, was es tut? Kann ich Transaktionen manuell über das Terminal ausführen oder benötige ich ein Login-Passwort, um sich bei VPS anzumelden und von dort aus das Konto zu verwalten? Helfen Sie zu verstehen. Wenn ich den Computer ausschalte, wird der Handel mit dem VPS weitergehen? Wie kann ich das überprüfen?