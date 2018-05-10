Was ist los mit dem Metatester?
Hast Du mal geprüft, wie oft die Kursdaten vom Broker heruntergeladen werden.Wenn dieser Server langsam ist, weil so viele die Kurse wollen ...?
Vielleicht ist das der Flaschenhals?
Seit dem letzten Update ist der Metatester praktisch unbrauchbar geworden.
Um 11:20 Test gestartet. 252 Tests EURUSD M5 von 2018.01.08 bis 2018.05.07 und jetzt 16:20 ist er gerade mal bei 117/252.
Die Agenten schlafen ihren Dornröschenschlaf.
Im Taskmanager zeigen die Agenten eine Auslastung von 0%, die ganze Leistung benötigt der MT5.
Die Vorgängerversion hätte maximal 5min dafür benötigt.
Jim Hodges, Alias Jim Dandy, hat auf seinem YT-Kanal öffentlich aufgeatmet als er erfuhr, daß für den MT4 keine Updates mehr kommen.
Ich kann ihn gut verstehen.
Zwischenergebnisse zu sehen wäre hier doch wünschenswert, aber das geht ja nicht mehr.
Versteh dich, wird bei mir auch immer langsamer, seit dem letzen update zeigt er bei der Optimierung nur doch die grafik an aber keine ergebnisse
Hallo @Otto Pauser,
das sieht bei mir anders aus:
Ich habe aber meine Umgebung auf Windows Server laufen und nicht auf Windows 10.
Daher ergeben sich 2 Vermutungen:
1. Die angezeigten Tester Agents sind die für das Cloud Testing zur Verfügung gestellten Dienste/Services
2. Die richtigen Agents werden bei Dir unter dem Client subsummiert anstatt separat ausgewiesen zu werden.
Auf 2. komme ich, weil Du im MetaTrader 5 Client Terminal immerhin 9 Unterprozesse gelistet hast.
Danke mal für die Antworten, der Tester ist jetzt bei 141/252. Ich schätze er ist um etwa 20:00 fertig.
Anschliessend werde ich die Agents für die Cloud deaktivieren. mal sehen ob das was bringt. Jetzt, solange er läuft ändere ich nichts.
Am Broker und an der Internetverbindung liegt es nicht, der Tester holt sich ja zu Beginn alle benötigten Daten.
Am rechnen für die Cloud liegt es wohl auch nicht, hab grad nachgeschaut, ist nicht verbunden
- 2018.05.07
- www.mql5.com
Schaut mal hier, vielleicht hilft das weiter: https://www.mql5.com/en/forum/242095/page2#comment_7352377
Auch interessant, aber bezieht sich auf die Cloud Testing Dienste - Otto hat aber mit seinen lokalen Diensten (aus dem Terminal heraus lokal getestet) Probleme.
Naja so ein update ist doch manchmal wie eine Pralinenschachtel, man weiß nie was drin ist und was man bekommt. ;)
(Aus: "Das Leben des Brian", ähh, nein, "Rambo III", oder doch "Matrix" - seufz ich habe es vergessen :()
Ich vermute, dass auch andere "issues" behandelt werden.
Um 22:00 war er dann endlich fertig, der Test hat es wirklich nicht gebracht, die alte Version war auch nicht schneller.
LG Otto
PS: Ich leg mir einen Hochleistungs-PC zu. Der I7 mit 4GHz ist zu langsam, muss erstmal schauen was es da gibt.
Brauch sowieso einen dezidierten Recher für meinen Robot, der jetzige PC genügt da voll.
Um 22:00 war er dann endlich fertig, der Test hat es wirklich nicht gebracht, die alte Version war auch nicht schneller.
LG Otto
PS: Ich leg mir einen Hochleistungs-PC zu. Der I7 mit 4GHz ist zu langsam, muss erstmal schauen was es da gibt.
Brauch sowieso einen dezidierten Recher für meinen Robot, der jetzige PC genügt da voll.
Ich will noch warten bis Ende 2018: https://www.golem.de/news/prozessor-intel-plant-guenstigen-octacore-fuer-ende-2018-1805-134253.html
Dann kommen neue Intel, die einen neuen Chipsatz (Z390) verlangt, der nicht abwärtskompatibel ist und vielleicht hat sich bis dahin auch etwas wegen der "Löcher" in der cpu getan.
- Marc Sauter
- www.golem.de
