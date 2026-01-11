Diskussion zum Artikel "Wie erstellt man ein grafisches Panel beliebiger Komplexität?" - Seite 14

Seyedmasoud Hashemi #:

Hallo, danke für dein tolles Tutorial

Ich versuche, meine eigenen zu machen, in meinem Panel durch Klicken auf eine Schaltfläche die andere sollte deaktivieren und ausblenden, wird es verstecken, wenn ich in den Bereich der versteckten Schaltfläche klicken es noch funktionieren

Ich habe meine Codes hier, wenn Sie mir helfen könnte, dass wäre toll

Indikator:

Klasse:

Hallo, ich wollte nur fragen, ob Sie dieses Problem gelöst haben. Ich habe lange Zeit versucht, ein Panel mit versteckten Objekten zu erstellen, aber wenn ich das Panel minimiere und wiederherstelle, sind alle versteckten Objekte sichtbar und aktiv.
 

DieCAppDialog-Klasse ist fehlerhaft.

Nach mindestens einer Verwendung für ALLE neuen Diagramme wird die Eigenschaft CHART_EVENT_MOUSE_MOVE falsch.

Wie kann man standardmäßig true zurückgeben?

 

Der Laptop-Monitor ist nicht groß, hat aber eine hohe Pixeldichte. Gibt es eine Möglichkeit, die winzige Größe der benutzerdefinierten Bedienelemente zu beeinflussen?


 
Offsets von der Größe des Diagramms
 
Können Sie bitte etwas genauer erläutern, wovon Sie sprechen?
 
Ich habe keine Beispiele, aber ich habe Codes von AI gesehen, schauen Sie dort nach Beispielen für Funktionen.
 
Dieser Beitrag beantwortet eine andere Frage, die aber mit Ihrer zusammenhängt, und die Bildschirme zeigen, wie groß die Kopfzeilen der Bedienfelder sind. Werfen Sie auch einen Blick auf den nächsten Beitrag, dort wird die Kopfzeile programmatisch erweitert. Vielleicht gibt das einen Anhaltspunkt, wo Sie suchen müssen.
 

das Bild aus dem Kommentar öffnet sich nur mit vpn????? in opera und edge öffnet es sich nicht einfach so, nur ein Rahmen

 
das Bild aus dem Kommentar öffnet sich nur mit vpn????? in opera und edge öffnet es sich nicht einfach so, nur ein Rahmen

In der Tat))) Komische Sache. Anscheinend habe ich eine Nachricht geschrieben und war auf vpn eingeschaltet, als Ergebnis ging das Bild zu einem problematischen Server.

Der Einfachheit halber werde ich es erneut hochladen, gleichzeitig wird die Größe um das 2-fache reduziert:


 
Sunriser #:

Siehe die Datei /MQL5/Include/Controls/Defines.mqh - alle Konstanten dort sind als Pixel(!) definiert, also "schwimmt" alles, wenn man die DPI ändert. Wenn Sie es schnell beheben wollen, müssen Sie alle diese Konstanten in Ihrem Code neu definieren.
