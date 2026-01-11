Diskussion zum Artikel "Wie erstellt man ein grafisches Panel beliebiger Komplexität?" - Seite 14
Hallo, danke für dein tolles Tutorial
Ich versuche, meine eigenen zu machen, in meinem Panel durch Klicken auf eine Schaltfläche die andere sollte deaktivieren und ausblenden, wird es verstecken, wenn ich in den Bereich der versteckten Schaltfläche klicken es noch funktionieren
Ich habe meine Codes hier, wenn Sie mir helfen könnte, dass wäre toll
Indikator:
Klasse:
DieCAppDialog-Klasse ist fehlerhaft.
Nach mindestens einer Verwendung für ALLE neuen Diagramme wird die Eigenschaft CHART_EVENT_MOUSE_MOVE falsch.
Wie kann man standardmäßig true zurückgeben?
Der Laptop-Monitor ist nicht groß, hat aber eine hohe Pixeldichte. Gibt es eine Möglichkeit, die winzige Größe der benutzerdefinierten Bedienelemente zu beeinflussen?
von der Größe des Diagramms abweicht
Können Sie bitte etwas genauer erklären, worüber wir sprechen?
https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935
das Bild aus dem Kommentar öffnet sich nur mit vpn????? in opera und edge öffnet es sich nicht einfach so, nur ein Rahmen
In der Tat))) Komische Sache. Anscheinend habe ich eine Nachricht geschrieben und war auf vpn eingeschaltet, als Ergebnis ging das Bild zu einem problematischen Server.
Der Einfachheit halber werde ich es erneut hochladen, gleichzeitig wird die Größe um das 2-fache reduziert:
