Doppelte Order Ausführung nach VServer Aktivierung.
Deaktiviere auf Deinem lokalen Rechner "Automatisches Handeln erlauben" (das "Sadly" :( erscheint)
oder log Dich mit dem Investor Passwort ein.
Deaktiviere auf Deinem lokalen Rechner "Automatisches Handeln erlauben" (das "Sadly" :( erscheint)
oder log Dich mit dem Investor Passwort ein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Leider bin ich ein visueller Mensch und bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe....
Du meinst dieser Button stoppt den Handel auf "meinem PC" hält aber den VServer trotzdem aktiv?!
Ich habe damit keine Erfahrung aber so sollte es ein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Leider bin ich ein visueller Mensch und bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe....
Du meinst dieser Button stoppt den Handel auf "meinem PC" hält aber den VServer trotzdem aktiv?!
Hallo- genau so ist es. Du kannst nach der Migration auf den virtuellen Server lokal alles disablen oder ändern.
Also: Drück den Knopf...
Die lokale Ausführung hätte nach meinem Verständnis nach erfolgreicher Migration allerdings automatisch disabled werden sollen.
Du solltest im Log / Journal Hinweise finden, ob wirklich alles geklappt hat.
Alternativ kannst Du die Einstellungen mit dem VPS erneut synchronisieren - dann erhältst Du neue Logeinträge.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo in die Runde!
bin komplett neu beim Handeln mit Expert Advisor und habe folgendes Problem.
Seit Aktivierung des VServer werden alle Order doppelt ausgeführt. Wie kann ich "meinen Rechner" abstellen und nur noch Order über den VServer zur Ausführung bringen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Beste Grüße aus Hamburg