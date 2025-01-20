Expert Advisors: 10 pips EURUSD
Wie kann ich diesen Expert Advisor in das Bibliotheksformat für Master mql5 übersetzen? Um einen ähnlichen Expert Advisor zu erstellen, aber mit zusätzlichen Signalen.
kuper989:
Das können Sie nicht.
Der EA lässt sich nicht kompilieren.
10 pips EURUSD:
Der EA basiert auf dem Ausbruch des Tiefs und Hochs der Vortags.
Autor: Vladimir Karputov