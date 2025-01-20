Expert Advisors: 10 pips EURUSD

10 pips EURUSD:

Der EA basiert auf dem Ausbruch des Tiefs und Hochs der Vortags.

Autor: Vladimir Karputov

 
Wie kann ich diesen Expert Advisor in das Bibliotheksformat für Master mql5 übersetzen? Um einen ähnlichen Expert Advisor zu erstellen, aber mit zusätzlichen Signalen.
 
kuper989:
Das können Sie nicht.

 
Der EA lässt sich nicht kompilieren.
 
Feniks1961 #:
Der Expert Advisor ist nicht kompilierbar.

Führen Sie die Leute nicht in die Irre. Alles wird normal kompiliert. Ich füge unten einen Screenshot bei.

Mit freundlichen Grüßen, Vladimir.


