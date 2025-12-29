- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
8 (44.44%)
亏损交易:
10 (55.56%)
最好交易:
40.33 USD
最差交易:
-24.20 USD
毛利:
209.57 USD (15 599 pips)
毛利亏损:
-158.66 USD (11 915 pips)
最大连续赢利:
3 (70.53 USD)
最大连续盈利:
70.53 USD (3)
夏普比率:
0.14
交易活动:
16.61%
最大入金加载:
0.75%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.78
长期交易:
12 (66.67%)
短期交易:
6 (33.33%)
利润因子:
1.32
预期回报:
2.83 USD
平均利润:
26.20 USD
平均损失:
-15.87 USD
最大连续失误:
3 (-60.30 USD)
最大连续亏损:
-60.30 USD (3)
每月增长:
9.53%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
19.62 USD
最大值:
65.50 USD (14.06%)
相对跌幅:
结余:
9.93% (59.28 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|51
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.33 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +70.53 USD
最大连续亏损: -60.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
705
USD
USD
3
0%
18
44%
17%
1.32
2.83
USD
USD
10%
1:200