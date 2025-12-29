시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Rencong72
Ibnu Ghautsin

Rencong72

Ibnu Ghautsin
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
25
이익 거래:
13 (52.00%)
손실 거래:
12 (48.00%)
최고의 거래:
49.66 USD
최악의 거래:
-24.20 USD
총 수익:
357.94 USD (30 630 pips)
총 손실:
-198.86 USD (15 915 pips)
연속 최대 이익:
5 (148.37 USD)
연속 최대 이익:
148.37 USD (5)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.75%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
2.43
롱(주식매수):
18 (72.00%)
숏(주식차입매도):
7 (28.00%)
수익 요인:
1.80
기대수익:
6.36 USD
평균 이익:
27.53 USD
평균 손실:
-16.57 USD
연속 최대 손실:
3 (-60.30 USD)
연속 최대 손실:
-60.30 USD (3)
월별 성장률:
26.33%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.62 USD
최대한의:
65.50 USD (14.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.93% (59.28 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 159
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +49.66 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +148.37 USD
연속 최대 손실: -60.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
197 더...
리뷰 없음
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.02 03:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 13:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
