- 자본
- 축소
트레이드:
25
이익 거래:
13 (52.00%)
손실 거래:
12 (48.00%)
최고의 거래:
49.66 USD
최악의 거래:
-24.20 USD
총 수익:
357.94 USD (30 630 pips)
총 손실:
-198.86 USD (15 915 pips)
연속 최대 이익:
5 (148.37 USD)
연속 최대 이익:
148.37 USD (5)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.75%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
2.43
롱(주식매수):
18 (72.00%)
숏(주식차입매도):
7 (28.00%)
수익 요인:
1.80
기대수익:
6.36 USD
평균 이익:
27.53 USD
평균 손실:
-16.57 USD
연속 최대 손실:
3 (-60.30 USD)
연속 최대 손실:
-60.30 USD (3)
월별 성장률:
26.33%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.62 USD
최대한의:
65.50 USD (14.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.93% (59.28 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|159
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.66 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +148.37 USD
연속 최대 손실: -60.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음